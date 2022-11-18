МИД Нидерландов вызвал посла России после вердикта суда по делу MH17

Реакцию Москвы на решение суда министр иностранных дел Нидерландов назвал «совершенно неуместной». В МИДе ранее заявили, что суд Гааги занимался «подгонкой» доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрегал фактами

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Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина в связи с реакцией Москвы на решение суда Гааги по делу о крушении пассажирского самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» в Донбассе в 2014 году, передает Reuters со ссылкой на агентство ANP.

Министр иностранных дел Вопке Хекстра выразил мнение, что реакция Москвы на вердикт «совершенно неуместна», пишет газета De Telegraaf. «Важно, чтобы мы, Нидерланды, отметили, что мы являемся страной, в которой применяется trias politica [разделение властей], суд независим и это очень тщательный процесс», — отметил он.

17 ноября суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое находилось под контролем ДНР, причем запуск не мог быть случайным. Двоих россиян — бывшего главу минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и экс-главу разведки республики Сергея Дубинского, а также гражданина Украины, ополченца Леонида Харченко признали виновными в крушении MH17 и гибели 298 человек. Россиянин Олег Пулатов по делу оправдан.

В Кремле, комментируя вердикт суда, напомнили, что Россию не допустили к расследованию. Судебное решение требует глубокого анализа, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИДе заявили, что задачей суда Гааги была «подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами». В ведомстве также назвали вердикт «политическим заказом».

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование продолжалось несколько лет.