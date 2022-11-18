МИД Нидерландов вызвал посла России после вердикта суда по делу MH17

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 16:18
Власти сообщили о продолжающихся с ночи обстрелах Новой Каховки Политика, 17:31
В мэрии оценили роль архитектурных конкурсов в создании облика Москвы Город, 17:28
На Украине оценили ущерб инфраструктуре в $100 млрд Политика, 17:24
Минобороны сообщило о казни ВСУ российских военнопленных Политика, 17:24
Как районы Москвы влияют на воспитание сильной личности Телеканал, 17:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:22
Экс-президента Молдавии Додона освободили из-под домашнего ареста Политика, 17:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин в разговоре с эмиром Катара пожелал его сборной успеха на ЧМ-2022 Спорт, 17:15
В Москве украсят улицы, но откажутся от салютов и концертов на Новый год Общество, 17:13
При обстреле в Белгородской области погиб 80-летний мужчина Политика, 17:11
Как геоаналитика изменила рынок розничной торговли: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 17:09
Сборная Испании из-за травмы лишилась защитника за два дня до старта ЧМ Спорт, 17:06
Цена нефти Brent впервые за полтора месяца упала ниже $86 за баррель Инвестиции, 17:02
Главком РВСН отчитался об успешных летных испытаниях «Сармата» Политика, 17:02
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 

МИД Нидерландов вызвал посла России после вердикта суда по делу MH17

Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за реакции на решение суда по делу MH17
Реакцию Москвы на решение суда министр иностранных дел Нидерландов назвал «совершенно неуместной». В МИДе ранее заявили, что суд Гааги занимался «подгонкой» доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрегал фактами
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина в связи с реакцией Москвы на решение суда Гааги по делу о крушении пассажирского самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» в Донбассе в 2014 году, передает Reuters со ссылкой на агентство ANP.

Министр иностранных дел Вопке Хекстра выразил мнение, что реакция Москвы на вердикт «совершенно неуместна», пишет газета De Telegraaf. «Важно, чтобы мы, Нидерланды, отметили, что мы являемся страной, в которой применяется trias politica [разделение властей], суд независим и это очень тщательный процесс», — отметил он.

17 ноября суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое находилось под контролем ДНР, причем запуск не мог быть случайным. Двоих россиян — бывшего главу минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и экс-главу разведки республики Сергея Дубинского, а также  гражданина Украины, ополченца Леонида Харченко признали виновными в крушении MH17 и гибели 298 человек. Россиянин Олег Пулатов по делу оправдан.

В Кремле, комментируя вердикт суда, напомнили, что Россию не допустили к расследованию. Судебное решение требует глубокого анализа, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИДе заявили, что задачей суда Гааги была «подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами». В ведомстве также назвали вердикт «политическим заказом».

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование продолжалось несколько лет.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Нидерланды суд Гааги MH17 посол России крушение Boeing в Донбассе
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе
Политика
МИД назвал решение суда в Гааге политическим заказом
Политика
Bloomberg узнал, когда Гаага выдвинет обвинение по событиям на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter