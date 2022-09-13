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Военная операция на Украине ,  
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Кремль напомнил Стрелкову о «весьма тонкой грани» плюрализма

В Кремле заявили о необходимости быть аккуратными с критикой спецоперации
Россияне поддерживают президента и объединены вокруг его решений, заявил Песков, комментируя публикации патриотических Telegram-каналов с критикой Минобороны. По его словам, пока оценки СВО остаются в рамках закона — это плюрализм
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Критические высказывания насчет российской спецоперации на Украине допустимы в рамках закона, но грань весьма тонкая и нужно быть крайне аккуратным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты отметили, что в свете последних событий ряд патриотических Telegram-каналов, в том числе бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), начали критиковать работу Минобороны России. В связи с этим Пескова спросили, могут ли эти публикации повлиять на настроения россиян.

«Россияне поддерживают президента. Это подтверждают и настроения людей, и действия людей. Их участие в выборах, выбор, сделанный людьми. Это подтверждают и статистические данные. Люди действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства», — ответил Песков.

Что касается иных точек зрения и критически настроенных заявлений, то пока они остаются в рамках закона — «это плюрализм», продолжил пресс-секретарь. «Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма и весьма аккуратным», — предупредил он.

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Политика

В то же время пресс-секретарь отметил, что общественное мнение действительно очень чувствительно к происходящему в рамках спецоперации и это можно понять. «Понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально», — сказал представитель Кремля.

Игорь Стрелков (Гиркин) — гражданин России. С мая по август 2014 года он возглавлял Минобороны ДНР. А в 2013 году, как утверждал сам Стрелков, он уволился из ФСБ в звании полковника.

Служил в Боснии, Приднестровье и Чечне, участвовал в конфликте на востоке Украины. После того как сложил полномочия министра обороны ДНР, Стрелков вернулся в Россию. Находится в черном списке США и Евросоюза. Обвиняется прокуратурой Нидерландов в причастности к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

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Как сообщало Минобороны России, в ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под контроль Херсонскую область, часть ДНР и полностью — территорию ЛНР, часть Запорожской и Харьковской областей. На подконтрольных территориях созданы военно-гражданские администрации (ВГА).

9 сентября глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил о потере контроля над городом Балаклея на юге области, а также объявил об эвакуации жителей Изюма, Купянска и Великого Бурлука из-за артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии.

На следующий день, 10 сентября, Минобороны России сообщило о перегруппировке войск, находящихся в районах Балаклеи и Изюма. Как заявили в ведомстве, «для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса» эти войска перегруппировали «для наращивания усилий на Донецком направлении». На вопрос, доложили ли об этой перегруппировке президенту, Песков отметил, что Путину как главнокомандующему докладывается «все, что происходит». Пресс-секретарь также добавил, что спецоперация на Украине продолжается и будет идти до достижения поставленных целей.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Виктория Полякова Виктория Полякова
критика Военная операция на Украине Игорь Стрелков Дмитрий Песков Кремль Владимир Путин
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