Экс-глава Минобороны ДНР Стрелков опроверг данные о попытке попасть на фронт и задержании

Стрелков опроверг данные о попытке попасть на фронт и задержании в Крыму

По данным Telegram-каналов, экс-глава Минобороны ДНР пытался попасть в Херсонскую область по паспорту на имя Сергея Рунова, но его задержали. Стрелков пообещал отправиться на фронт, «но не прямо сейчас»

Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото: vchkogpu / Telegram)

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) опроверг сообщения о своем задержании в Крыму.

«В КПЗ не был и не планирую», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ряда каналов, он попытался попасть в зону боевых действий. По словам Стрелкова, на фронте он «рано или поздно непременно» побывает, «но не прямо сейчас».

В частности, Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что Стрелков пытался попасть в Херсонскую область «по левому паспорту» на имя Сергея Рунова, но его задержали и отправили в камеру предварительного заключения (КПЗ) в Симферополе.

Игорь Стрелков (Гиркин) — гражданин России, возглавлял Минобороны ДНР с мая по август 2014 года. Стрелков утверждал, что в 2013 году уволился из ФСБ в звании полковника. Он служил в Боснии, Приднестровье и Чечне, участвовал в конфликте на востоке Украины, но в августе 2014 года сложил с себя полномочия министра и вернулся в Россию. За участие в конфликте на востоке Украины США и ЕС внесли его в черный список. Его активы на их территории должны быть заблокированы, а самому Стрелкову запретили въезжать в Соединенные Штаты и государства ЕС.

В конце марта экс-глава Минобороны ДНР сообщил о гибели своего тестя Сергея Ситоленко (позывной «Сытый») в окрестностях города Авдеевка Донецкой области. По словам жены Стрелкова Мирославы Регинской, слова которой он привел, в ее отца попала пуля снайпера. Ситоленко воевал в Донбассе с 2014 года и служил в третьем батальоне третьей бригады народной милиции ДНР.

Читайте на РБК Pro Pro Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться Статьи Pro Не боялся ничего, кроме перелетов: как Мухаммед Али стал чемпионом мира Не боялся ничего, кроме перелетов: как Мухаммед Али стал чемпионом мира Статьи Pro Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Статьи Pro «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами Статьи Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Инструкции Pro Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company Статьи Pro Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования Инструкции

Стрелков вместе с россиянами Сергеем Дубинским и Олегом Пулатовым и украинским ополченцем Леонидом Харченко обвиняется прокуратурой Нидерландов в причастности к крушению Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. По мнению обвинения, Гиркин запросил поставку системы «Бук», он же поставил задачу для него; Дубинский отвечал за транспортировку установки по Донбассу; Пулатов и Харченко на месте помогали «Буку» выйти на намеченную позицию и затем вернуться в Россию. Прокуратура запросила пожизненные сроки обвиняемым. Стрелков отвергал обвинения.

Российское Минобороны утверждает, что сбившая самолет ракета была произведена на предприятии в Подмосковье в 1986 году, после чего была поставлена на Украину и больше на территорию России не возвращалась. После распада СССР 223-я зенитно-ракетная бригада, в которую доставили ракету, вошла в состав Вооруженных сил Украины.