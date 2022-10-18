Стрелков подтвердил, что находится в армии
Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) подтвердил, что находится в армии. «С 14.10.2022 г. в действующей армии», — написал он в телеграм-канале. Запись, опубликованная от его имени, появилась спустя несколько дней молчания.
Ранее жена Стрелкова Мирослава Регинская опубликовала фото, где Стрелков одет в военную форму. «На вопросы: где Игорь Иванович? Все ли у него хорошо? Куда пропал и т.д. Отвечаю: все хорошо! Скоро выйдет на связь», — написала она.
Главное управление разведки Минобороны Украины предложило $100 тыс. за передачу Стрелкова в украинский плен. СБУ и Генпрокуратура Украины возбудили против него несколько уголовных дел — за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.
В украинском ведомстве также заявили, что Стрелков участвует в спецоперации на Украине.
В середине августа Стрелков заверил, что «рано или поздно непременно» побывает на фронте, «но не прямо сейчас». Тогда же телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что Стрелков пытался попасть в Херсонскую область «по левому паспорту» на имя Сергея Рунова, но его задержали и отправили в камеру предварительного заключения (КПЗ) в Симферополе. Стрелков опроверг эту информацию.
Игорь Стрелков (Гиркин) — российский гражданин. Он возглавлял Минобороны ДНР с мая по август 2014 года, после чего сложил с себя полномочия министра и вернулся в Россию.
За участие в конфликте на востоке Украины США и ЕС внесли его в черный список. В 2020 году Украина обвинила Стрелкова в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году и объявила его в розыск.
Помимо этого, прокуратура Нидерландов обвиняет Стрелкова в причастности к крушению Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Прокуратура запросила ему пожизненный срок. Стрелков отвергал обвинения.