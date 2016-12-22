Избирком Ингушетии отказал в референдуме о границе с Чечней

Решение об отказе было принято после того, как Конституционный суд России признал законным соглашение о границе между двумя субъектами, вызвавшее в Ингушетии массовые протесты

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Избирком Ингушетии отказал инициативной группе в проведении референдума, посвященного соглашению Ингушетии с Чечней о точной границе между республиками. «Я только что получил отказ», — рассказал РБК председатель инициативной группы Магомед Муцольгов.

В качестве причин отказа заявителям назвали неправильно указанные даты рождения членов инициативной группы, а также неправильно прописанные полномочия заявителей в документе.

«Теперь мы должны принять решение — либо пойдем в суд, либо будем исправлять ошибки», — отметил собеседник РБК.

По словам Муцольгова, заседание избиркома было перенесено на несколько часов.

В избиркоме Ингушетии подтвердили РБК информацию об отказе, отказавшись от дальнейших комментариев.

6 декабря решение о соглашении о границе между Ингушетией и Чечней принял Конституционный суд. Он признал его соответствующим основному закону и не требующим проведения референдума.

Главы двух субъектов — Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров — в конце сентября подписали соглашение об административной границе между Ингушетией и Чечней, которая после распада Чечено-Ингушской АССР не была четко установлена. В Ингушетии это привело к акциям протеста: местные жители выступали против передачи Чечне 17 тыс. га земель заповедника, расположенного в Сунженском районе.

Группа депутатов парламента Ингушетии обратилась в республиканский Конституционный суд, настаивая, что для определения границ необходимо провести референдум. Ингушский КС признал соглашение незаконным, но Евкуров настаивал, что у этого суда нет полномочий выносить решения насчет вступивших в силу соглашений.

В конце ноября активисты подали в избирком Ингушетии заявку на проведение референдума по вопросу границы с Чечней.