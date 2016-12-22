Евкуров пообещал не разгонять митинги в Ингушетии силовыми методами

Глава Ингушетии пообещал не разгонять согласованный недельный митинг против документа о границе с Чечней. Ранее, во время акции 4 октября, в главу республики полетела бутылка и охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух

Сотрудники полиции во время митинга в Магасе (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал в интервью телеканалу РБК, что не готов использовать жесткие методы для разгона протестных мероприятий: в республике с 8 по 15 октября проходит согласованная акция протеста против нынешнего варианта границы с Чеченской Республикой.



«К разгонам — нет [не готовы]. Мы будем до последнего держаться, это факт <...>. ​Почему? Потому что силовое [решение] ничего не даст», — сказал Евкуров, отметив, что «народ тоже видит ситуацию».

Глава Ингушетии также сказал, что благодарен федеральным властям за позицию о необходимости «воздержаться» от силовых методов. «Я благодарен федеральному центру и лично Александру Анатольевичу Матовникову, что пока надо воздержаться, и пока и потом», — добавил он.

Евкуров также прокомментировал эпизод с полетевшей в него во время несогласованной акции протеста 4 октября бутылкой. «Бутылки не полетели, одна бутылка была, но и того, кто это сделал, вычислили, выцепили. Эмоции преобладали у молодых людей», — сказал он корреспонденту РБК.

По словам Евкурова, бросившему в него бутылку наказание грозить не будет. «Он отрицает, что бросал в меня, а не в кого-то другого. Я склонен верить этому, но тут уже вопрос такой...» — сказал глава республики, отметив, что ему самому выходить к протестующим не следовало.

«Я только потом понял, что не совсем правильно мне при такой ситуации выходить в народ. К счастью, там ничего не произошло. Если бы ранило кого-то, не говоря уже про летальный исход, была бы уже другая ситуация. Я бы оказался уже прямым участником этой провокации... Здесь и про охрану тоже надо думать», — сказал Евкуров, отметив, что организаторы митинга также удивились его решению: «Те организаторы митинга, они искренне сказали: вы бы заранее сказали, мы бы подготовили площадку и так далее».

Днем 4 октября из-за решения глав Чечни и Ингушетии уточнить место прохождения границы между республиками жители Ингушетии вышли на акцию протеста к зданию парламента в Магасе. Когда к протестующим вышел Евкуров, в него из толпы полетела пустая бутылка. Увидев это, силовики открыли огонь в воздух.​​

Позднее, 6 октября, правительство Ингушетии разрешило восьмидневный митинг против нынешнего варианта границы с Чеченской Республикой. Согласованная акция продлится с 8 по 15 октября у здания местной телекомпании в Магасе. Инициатором восьмидневного митинга выступает региональное общественное движение Совет тейпов ингушского народа.

Митинг в Магасе (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Соглашение о границе должно быть утверждено депутатами республик, однако, после того как голосование состоялось, часть членов народного собрания Ингушетии заявили, что голосовали против документа.