ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,56 65,56 EUR Нал. 77,10 76,05 USD Бирж. 66,03 -0,24 EUR Бирж. 76,47 -0,34 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6328,30 +18,80 IMOEX 2393,15 +1,13% RTSI 1141,70 +1,57% Brent 81,13 +0,32% DJIA 25050,29 -2,19% Nasdaq 7329,10 -1,31%
Евкуров пообещал не разгонять митинги в Ингушетии силовыми методами
Лента новостей
Красота по наследству: тест-драйв Kia Cerato 11:22, Авто «Аэроэкспресс» уравняет цену билета «Туда-обратно» в кассе и онлайн 11:20, Бизнес «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» создадут научно-образовательный центр​ 11:10, Пресс-релизы За что машины выставят человеку счет 11:04, Партнерский материал В Венгрии заявили о достижении украинской политикой «ужасающих низин» 11:02, Политика В Казахстане нашли фрагмент упавшей ракеты «Союз-ФГ» 10:45, Общество Биржа Coinbase Pro добавила токен 0x: его цена выросла на 33% 10:41, Крипто В «Роскосмосе» рассказали о возможных причинах аварии «Союза» 10:36, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 10:30, РБК и Сбербанк СМИ узнали позицию «Зенита»по контракту Кокорина 10:28, Спорт Евкуров пообещал не разгонять митинги в Ингушетии силовыми методами 10:26, Политика Рогозин пообещал отправить переживший аварию экипаж «Союза» в космос 10:09, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 10:03, РБК и Мираторг Глава Ингушетии рассказал о переговорах с Кадыровым о границе с Чечней 10:00, Политика Сговор роботов: кого считать монополистом в эпоху цифрового бизнеса 09:57, Мнение Винтажные автомобили и Лаура: опубликован календарь «Мисс тюнинг-2019» 09:57, Авто  В Чувашии уточнили число погибших в ДТП с грузовиком и микроавтобусом 09:54, Общество Срубили денег: как заработать на часах из дерева 09:52, Свое дело Военные США сообщили о «масштабном ущербе» авиабазе от урагана «Майкл» 09:39, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 09:30, РБК и Lenovo От ₽20 тыс. до ₽7 млрд: рынок жилья Москве в цифрах 09:25, Недвижимость  Суд в Приморье отказался утверждать итоги выборов по иску Ищенко из КПРФ 09:15, Политика Клубный дом: кто покупает люкс, комфорт и приватность 08:53, РБК и Элитная недвижимость Ливанские ювелиры подали иск против жены экс-премьера Малайзии на $14 млн 08:50, Общество ЦБ отозвал лицензию у московского банка из третьей сотни 08:40, Финансы США накрыл ураган «Майкл»: как он повлияет на акции страховых компаний 08:30, Quote СМИ узнали о планах Сбербанка организовать пункты выдачи онлайн-заказов 08:26, Бизнес С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 07:38, РБК и Canon
Евкуров пообещал не разгонять митинги в Ингушетии силовыми методами
Политика, 10:26
0
Евкуров пообещал не разгонять митинги в Ингушетии силовыми методами
Глава Ингушетии пообещал не разгонять согласованный недельный митинг против документа о границе с Чечней. Ранее, во время акции 4 октября, в главу республики полетела бутылка и охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух
Сотрудники полиции во время митинга в Магасе (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал в интервью телеканалу РБК, что не готов использовать жесткие методы для разгона протестных мероприятий: в республике с 8 по 15 октября проходит согласованная акция протеста против нынешнего варианта границы с Чеченской Республикой.

«К разгонам — нет [не готовы]. Мы будем до последнего держаться, это факт <...>. ​Почему? Потому что силовое [решение] ничего не даст», — сказал Евкуров, отметив, что «народ тоже видит ситуацию».

Глава Ингушетии также сказал, что благодарен федеральным властям за позицию о необходимости «воздержаться» от силовых методов. «Я благодарен федеральному центру и лично Александру Анатольевичу Матовникову, что пока надо воздержаться, и пока и потом», — добавил он.

Ингушетия и Чечня на фоне протестов обменялись «равноценными землями»
Политика

Евкуров также прокомментировал эпизод с полетевшей в него во время несогласованной акции протеста 4 октября бутылкой. «Бутылки не полетели, одна бутылка была, но и того, кто это сделал, вычислили, выцепили. Эмоции преобладали у молодых людей», — сказал он корреспонденту РБК.

По словам Евкурова, бросившему в него бутылку наказание грозить не будет. «Он отрицает, что бросал в меня, а не в кого-то другого. Я склонен верить этому, но тут уже вопрос такой...» — сказал глава республики, отметив, что ему самому выходить к протестующим не следовало.

В Ингушетии на протестах из-за границы с Чечней открыли стрельбу
Общество

«Я только потом понял, что не совсем правильно мне при такой ситуации выходить в народ. К счастью, там ничего не произошло. Если бы ранило кого-то, не говоря уже про летальный исход, была бы уже другая ситуация. Я бы оказался уже прямым участником этой провокации... Здесь и про охрану тоже надо думать», — сказал Евкуров, отметив, что организаторы митинга также удивились его решению: «Те организаторы митинга, они искренне сказали: вы бы заранее сказали, мы бы подготовили площадку и так далее».

Днем 4 октября из-за решения глав Чечни и Ингушетии уточнить место прохождения границы между республиками жители Ингушетии вышли на акцию протеста к зданию парламента в Магасе. Когда к протестующим вышел Евкуров, в него из толпы полетела пустая бутылка. Увидев это, силовики открыли огонь в воздух.​​

Позднее, 6 октября, правительство Ингушетии разрешило восьмидневный митинг против нынешнего варианта границы с Чеченской Республикой. Согласованная акция продлится с 8 по 15 октября у здания местной телекомпании в Магасе. Инициатором восьмидневного митинга выступает региональное общественное движение Совет тейпов ингушского народа.

Митинг в Магасе (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Соглашение о границе должно быть утверждено депутатами республик, однако, после того как голосование состоялось, часть членов народного собрания Ингушетии заявили, что голосовали против документа.

Автор: Илья Доронов, Наталья Демченко.
Теги: Ингушетия , Чечня , митинги , граница
Главное
В «Роскосмосе» рассказали о возможных причинах аварии «Союза» Общество
Материалы по теме
Кадыров попросил Евкурова передать народу Ингушетии «добрых пожеланий» Политика
В Ингушетии не подтвердили новое рассмотрение закона о границе с Чечней Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter