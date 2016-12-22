Госдеп пообещал России «последствия и боль» за украинских моряков

Россия должна отпустить задержанных украинских моряков и вернуть корабли, заявил высокопоставленный чиновник Госдепа. В противном случае ее ожидают «последствия и боль», пригрозил он.

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Государственный департамент США в очередной раз призвал российские власти освободить украинских военных моряков, задержанных в Черном море вблизи Керченского пролива. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа на брифинге 4 декабря.

«Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе будут последствия и боль будет только нарастать со временем», — приводятся слова чиновника в стенограмме брифинга, опубликованной на сайте ведомства.

«И последнее, что я хотел бы сказать. Я думаю, что русские воспримут это послание. Но если они этого не сделают, им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают экипажи, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, это не тот вопрос, который мы выпустим из зоны нашего внимания», — добавил он.