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Порошенко назвал Европу без Украины неполноценной
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Порошенко назвал Европу без Украины неполноценной
Украинский кризис, 22:18
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Порошенко назвал Европу без Украины неполноценной

Европа является неполноценной без Украины, поэтому она заинтересована во вступлении страны в ЕС, заявил украинский президент Петр Порошенко. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Мы получим положительное решение о вступлении в ЕС, потому что Европа не является полноценной без Украины. И Европа в этом так же заинтересована, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС», — написал Порошенко.

В конце ноября Порошенко заявил, что членство Украины в Евросоюзе — это вопрос «нескольких лет». Он отметил, что 70% украинцев поддерживают евроинтеграцию. Это заявление Порошенко сделал после того, как Верховная рада в первом чтении одобрила внесенные им поправки в Конституцию, где прописано движение страны к членству в ЕС и НАТО. В июле Порошенко заявлял, что рассчитывает на вступление Украины в ЕС до 2025 года.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступило в силу в сентябре 2017 года. Кроме того, граждане страны отныне имеют право на безвизовый въезд в ЕС сроком до 90 дней.

Теги: Петр Порошенко , Европа , Украина
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