СМИ узнали о поездке Новака к Путину для решения вопроса по добыче нефти

Источники Bloomberg и Reuters утверждают, что к пятнице министр энергетики обсудит объемы сокращения добычи нефти с президентом России и вернется в Вену на саммит ОПЕК

Владимир Путин и Александр Новак (Фото: Михаил Климентьев​ / ТАСС)

В то время как в Вене проходит саммит ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель, глава Минэнерго России Александр Новак вылетел в Санкт-Петербург для встречи с президентом Владимиром Путиным и обсуждения вопроса по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК.

«Мы сталкиваемся с жестким сопротивлением со стороны России в отношении обширного сокращения [добычи]», — сказал агентству один из участников встречи ОПЕК. При этом Саудовская Аравия, которую Bloomberg называет фактическим лидером ОПЕК, «ясно дала понять, что не возьмет на себя бремя сокращения в одиночку». Сейчас в кулуарах ОПЕК обсуждается возможность сокращения добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в день, при этом окончательные объемы пока не утверждены.

По словам пяти источников Reuters, Новак должен вернуться в Вену в пятницу, 7 декабря, после чего будет принято решение по объемам производства. При условии, если страны договорятся снизить объемы добываемой нефти на 1 млн баррелей в день, на Москву придется 150 тыс. баррелей. При этом если Россия уменьшит добычу на 250 тыс. баррелей в день, то общее сокращение может превысить 1,3 млн баррелей в сутки, отметили собеседники агентства.

Накануне президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал страны ОПЕК не сокращать уровень добычи, поскольку мир не нуждается в росте цен на нефть. В ответ Новак заявил, что картель «опирается не на твиты, а на реальную оценку рынка, на объективные показатели отрасли».

В начале декабря стало известно, что чиновники из Министерств энергетики России и Саудовской Аравии встретились в Москве перед саммитом в Вене и обсудили соглашение по сокращению добычи нефти. Об этом сообщали источники Bloomberg. Представители Минэнерго России предлагали сократить добычу максимум на 150 тыс. баррелей в сутки, но саудовские чиновники настояли на более «равноправном партнерстве» в рамках возможного соглашения.

Позднее источники Reuters сообщали, что ОПЕК добивалась, чтобы Россия сократила добычу нефти на 250–300 тыс. баррелей в день, но Москва согласилась снизить ее максимум на 140 тыс. баррелей.

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Комитет ОПЕК+ 5 декабря рекомендовал ограничить добычу нефти на шесть месяцев начиная с января 2019 года, при этом конкретные объемы сокращения не были названы. Как сообщали собеседники Bloomberg, комитет ОПЕК рекомендовал сократить суточную добычу нефти на 1,3 млн баррелей, в противном случае на рынке может возникнуть переизбыток предложения.

Представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили предупреждал, что стоимость барреля нефти может упасть до $40, если добыча нефти не будет сокращена на 1,4 млн баррелей в день. При этом, по его словам, Тегеран не намерен сокращать добычу, пока США не снимут с него санкции.