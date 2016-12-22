Новак ответил на призыв Трампа не сокращать добычу нефти

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что участники соглашения ОПЕК+ не основывают свои решения на постах политиков в соцсетях. Так, министр прокомментировал вчерашний призыв президента США Дональда Трампа

Александр Новак (Фото: Reuters)

Выступая перед журналистами, министр энергетики России Александр Новак ответил президенту США Дональду Трампу, написавшему на свой странице в сети Twitter, что мир не нуждается в росте цен на нефть, а потому ОПЕК следует сохранить уровень добычи на нынешнем уровне.

«Мы в своих рассуждениях опираемся не на твиты, а на реальную оценку рынка, на объективные показатели отрасли», — заявил российский министр.

Новак также рассказал о том, что России — даже если ОПЕК+ примет решение о снижении объемов добычи нефти — не удастся быстро сократить добычу из-за холодной зимы. «Это наши геологические и климатические условия, особенности нашей нефтедобычи», — объяснил министр.

Ранее Reuters сообщал о том, что Москва на переговорах с ОПЕК заявляла о готовности сократить добычу максимум на 140 тыс. баррелей, тогда как в картеле рассчитывают на вдвое большее сокращение.

Решение о том, продлевать срок действия ограничений на добычу нефти или нет, должно быть принято на встречах представителей ОПЕК и стран-экспортеров, которые не входят в картель, 6–7 декабря. Накануне, 5 декабря, члены мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендовали сократить добычу на полгода начиная с января 2019 года.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе его встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом в рамках саммита G20 в Аргентине достигнута договоренность продлить период сделки ОПЕК+. «Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение», — сказал Путин. Окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока нет, добавил он.