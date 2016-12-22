ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,57 65,67 EUR Нал. 76,62 74,62 USD Бирж. 66,58 -0,37 EUR Бирж. 75,58 -0,15 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3907,70 -283,86 IMOEX 2441,19 +2,04% RTSI 1154,18 +2,49% Brent 61,33 +4,59% DJIA 25783,29 +1,02% Nasdaq 7418,89 +1,22%
Иран предупредил о падении нефтяных цен до $40 за баррель
Лента новостей
Корабль «Союз» с экипажем пристыковался к МКС 21:28, Технологии и медиа СМИ узнали причину «исчезновения» задержанных украинских катеров 21:22, Политика Песков призвал бизнесменов не выдавать себя за журналистов перед Путиным 21:15, Политика Песков назвал главную тему несостоявшейся встречи Путина и Трампа 21:09, Политика В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб. 21:04, Общество На Московской бирже открыли торги иеной 20:47, Экономика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 20:46, РБК и Mastercard Иран предупредил о падении нефтяных цен до $40 за баррель 20:46, Экономика Песков допустил возможность ухода Брилева из совета при Минобороне 20:38, Общество Нефтяные качели: почему цены на нефть выросли на 5%, а потом упали 20:37, Экономика ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб. 20:33, Финансы Кремль назвал причину риска «тотальной дестабилизации» в Сирии 20:17, Политика В Эстонии предложили прервать ратификацию договора о границе с Россией 20:10, Политика Зачем главе МИ-6 понадобились новые шпионы 20:09, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 20:05, РБК и Barilla В Кремле ответили на слова Трампа о прекращении гонки вооружений 19:58, Политика Умер писатель Андрей Битов 19:54, Общество Киев начал проверку сообщений о «пропаже» задержанных кораблей в Керчи 19:42, Политика Власти Москвы организовали рейды по выявлению контрафактного алкоголя 19:40, Общество Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 19:35, РБК, Jardin и Greenfield Чемпионат России по футболу. «Арсенал» — «Зенит». Онлайн 19:30, Спорт Reuters узнал о конфликте ЦБ с банками из-за сведений о валютных сделках 19:27, Финансы В ходе выступления Лаврова перед волонтерами отключились микрофон и свет 19:21, Общество «Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму 19:20, Бизнес Правозащитники сообщили о задержании россиян за акцию в Минске 19:19, Общество Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 19:04, РБК и Toyo ФСБ пресекла деятельность подпольного оружейного цеха под Иваново 19:01, Общество СК проверит информацию о сайте по аренде детей 18:57, Общество
Иран предупредил о падении нефтяных цен до $40 за баррель
Обвал цен на нефть, 20:46
0
Иран предупредил о падении нефтяных цен до $40 за баррель
Чтобы избежать такого падения, объем добычи надо будет сократить сильнее, чем предлагает Саудовская Аравия, сказал представитель Ирана в ОПЕК. Сценарий, при котором страны договорятся это сделать, ему кажется маловероятным
Хусейн Каземпур Ардебили (в центре) (Фото: Anis Belghoul / AP)

Чтобы избежать переизбытка нефти на рынке, ее добычу необходимо будет снизить на 1,4 млн барр. в сутки, заявил представитель Ирана в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейн Каземпур Ардебили, сообщает Bloomberg.

Если ОПЕК и другие нефтеэкспортеры не ограничат добычу, то котировки могут упасть до $40 за баррель, предупредил он. Сам Иран отказывается сокращать добычу, пока введенные против него санкции США остаются в силе, но, как отмечает агентство, из-за санкций объем добычи в стране и так сократился с 3,8 млн барр. в день до 3 млн.

Ардебили также допустил, что нефтеэкспортеры могут не достичь соглашения об ограничении уровня добычи на предстоящей на этой неделе встрече в Вене.

Нефть вместо Трампа: что принес России саммит «Большой двадцатки»
Экономика

«Я сомневаюсь, что соглашение о сотрудничестве (сделка об ограничении уровня добычи в рамках ОПЕК+. — РБК) будет продлено, учитывая неудачи, которые [экспортеры] потерпели в последние месяцы. Зачем закреплять неудачу?» — сказал Ардебили, сообщив, что сделка будет продлена только при единогласном решении экспортеров.

По мнению представителя Ирана, картель стран-производителей может в будущем распасться: участники не из числа крупных экспортеров недовольны потерями на фоне снижения котировок в последние месяцы.

О своем выходе из ОПЕК в понедельник объявил Катар, но его доля в совокупной добыче не является существенной (1,85%), и на цене нефти это практически не отразилось.

Саудовская Аравия, нарастившая в последние недели добычу до рекордных показателей, предложила снизить совокупный уровень добычи в рамках ОПЕК+ на 1 млн барр. в сутки. Однако у Эр-Рияда и Москвы возникли разногласия относительно того, на сколько Россия может снизить добычу, сообщило агентство со ссылкой на источник, осведомленный в ходе переговоров. По его данным, Москва готова снизить добычу максимум на 150 тыс. барр. в сутки.

Новая встреча в формате ОПЕК+ ожидается в Вене 6–7 декабря, на ней будут обсуждаться ограничения уровня добычи в будущем году.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Иран , ОПЕК+ , сокращение нефтедобычи
Главное
В Кремле ответили на слова Трампа о прекращении гонки вооружений Политика
Материалы по теме
Bloomberg узнал о предложенном Россией уровне сокращения добычи нефти Экономика
Нефтяной рынок не заметил выхода Катара из ОПЕК Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter