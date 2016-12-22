Политический маневр: почему Катар решил выйти из ОПЕК

Выход Катара из нефтяного картеля демонстрирует его желание оставаться близким союзником США, которые все активнее критикуют политику ОПЕК

Названо уже много версий о причинах и возможных последствиях выхода Катара из ОПЕК. Однако я предлагаю искать объяснение происходящего непосредственно в речи министра энергетики страны Саада аль-Кааби, объявившего о решении Дохи.

Фигура речи

Выход из ОПЕК не является политическим или связанным с разногласиями с другими странами — членами организации, это техническое решение, подчеркнул катарский министр. Согласно статье 8 (пункт «А») Устава Организации стран — экспортеров нефти, государству, желающему покинуть ОПЕК, следует сообщить об этом на очередной конференции картеля, однако Катар, как объяснил аль-Кааби, не стал ждать, чтобы не тратить время на обсуждение бюджета картеля и его мероприятий на следующий год.

Что же кроется за формулировкой «техническое решение»? Простая неготовность отвлекать своих нефтегазовых специалистов на работу в рамках ОПЕК и ОПЕК+? Вряд ли.

Странно было бы заподозрить одну из богатейших стран мира (первое место по ВВП на душу населения, рассчитанного по паритету покупательной способности) и в нежелании платить ежегодные взносы в организацию. Хотя финансовый вопрос и становился причиной выхода из картеля. Первой покинувшей ОПЕК страной стал Эквадор, в 1992 году заявивший о неспособности платить $2 млн в год в условиях, когда его просьбы о повышении страновой квоты на добычу не находят поддержки. В 1995 году из-за высоких членских взносов из ОПЕК вышел Габон. Впрочем, впоследствии эти страны в картель вернулись.

У Катара, заработавшего от экспорта сырой нефти в 2017 году $9 млрд, явно другие причины для выхода. Скорее всего, употребленное в речи министра «техническое решение» — это просто фигура речи.

Риски для картеля

Саад аль-Кааби также сказал, что решение о выходе из ОПЕК не является спонтанным: руководство страны уже пару месяцев обдумывало этот шаг.

Совпадение или нет, но в начале ноября стало известно, что финансируемый Саудовской Аравией аналитический центр KAPSARC изучает потенциальные последствия роспуска ОПЕК для глобального нефтяного рынка. Причем министр энергетики королевства Халед аль-Фалех ушел от прямого ответа на вопрос, насколько серьезно его страна рассматривает такой сценарий, сославшись на то, что эксперты вправе исследовать все возможные варианты.

Сценарий роспуска картеля возник на фоне резкой критики ОПЕК со стороны США. В мае 2018 года в нижней палате конгресса США был вновь представлен законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), предлагающий ограничить деятельность ОПЕК за нарушение антимонопольного законодательства и стремление манипулировать ценами на нефть. Надо сказать, что попытки повлиять на работу ОПЕК конгресс предпринимает уже давно. В 2007 году подобный законопроект был одобрен палатой представителей 345 голосами «за» и 72 «против», а в сенате — с соотношением 70:23. Только решительный настрой президента Джорджа Буша-младшего наложить вето остановил законодателей. Аналогичное отношение к NOPEC было и у Барака Обамы.

Зато Дональд Трамп — ярый противник картеля. В книге «Изувеченная Америка» он пишет: «Я никогда не понимал, почему со всеми нашими собственными запасами мы позволили стране быть заложниками ОПЕК, картеля нефтедобывающих стран, некоторые из которых враждебны Америке». Так что шансы NOPEC на принятие довольно велики. После этого власти США смогут арестовывать счета и активы членов картеля, размещенные в стране. А поскольку речь идет о сотнях миллиардах долларов, организации грозит серьезный удар.

Президент KAPSARC Адам Семинский, кстати ранее занимавший пост главы Агентства энергетической информации США (EIA), заверил, что разработка сценария распада ОПЕК не связана с критикой из Вашингтона. Однако он допустил, что в ходе работы заявления США будут приняты во внимание. Во всяком случае, Катару, остающемуся союзником США, было над чем задуматься.

Газовый фактор

И, наконец, судя по словам аль-Кааби, выход из ОПЕК продиктован намерением Катара сосредоточиться на производстве сжиженного природного газа (СПГ).

На первый взгляд, это самый неочевидный аргумент в речи катарского чиновника. Действительно, прямой связи между членством в ОПЕК и планируемым увеличением экспорта СПГ нет. Накладываемые на участников картеля обязательства касаются только добычи сырой нефти, ресурсной же базой для производства СПГ в Катаре преимущественно являются газоконденсатные месторождения, под это регулирование не подпадающие.

Но связь есть. В 2006 году Катар стал самым крупным экспортером СПГ в мире и до сих пор сохраняет свое лидирующее положение, хотя ему активно наступают на пятки Австралия и США. Однако еще в 2005 году правительство Катара установило мораторий на проекты по увеличению добычи на Северном месторождении, являющемся для страны основным ресурсом газа. Официально считалось, что власти обеспокоены слишком быстрым ростом добычи, что грозило привести к снижению внутрипластового давления газа и в долгосрочной перспективе уменьшить производственный потенциал месторождения. Мораторий изначально был установлен до 2010 года и впоследствии был продлен.

Но в прошлом году Катар объявил о планах по увеличению производственных мощностей СПГ до 100 млн т в течение семи лет, а в сентябре 2018 года повысил планку до 110 млн т. Решение о способах финансирования этого проекта пока не принято, однако в качестве одного из потенциальных источников называлось первичное публичное размещение акций.

И вот тут появляется ложка дегтя в бочке меда: Северное месторождение Катара геологически соединено с крупнейшим месторождением Ирана — Южным Парсом, поэтому одной из истинных причин упомянутого моратория могло стать опасение конфликта с Тегераном из-за условий хозяйствования на спорных территориях.

В структуре собственников расположенных в Катаре семи СПГ-заводов только в одном нет американских компаний. В остальных представлены либо ExxonMobil, либо ConocoPhillips. Именно мейджоры из США — наиболее вероятные инвесторы в новые катарские СПГ-проекты, а американская администрация, учитывая ее отношение к Ирану, могла бы помочь в решении спорных территориальных вопросов.

«Катар направляет свои усилия на выстраивание позитивных отношений с США и создание почвы для будущей кооперации в области инвестиций, борьбе с терроризмом и вопросах обороны» — это заявление пресс-секретаря посольства Катара в США хорошо поясняет политический контекст решения о выходе из ОПЕК.