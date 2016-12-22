Комитет ОПЕК+ решился на сокращение добычи нефти

Комитет ОПЕК+ в преддверии заседания членов нефтяного картеля рекомендовал сокращение добычи нефти. Речь идет о полугодовом периоде, о конкретных объемах договоренностей пока нет

Фото: Essam Al Sudani / Reuters

Мониторинговый комитет ОПЕК+ достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти. Об этом заявил по итогам встречи в Вене министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи, сообщает Bloomberg.

Комитет ОПЕК+ заседал на уровне министров в преддверии заседания членов Организации стран — экспортеров нефти и должен вынести для стран — участниц картеля рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок.

По словам аль-Румхи, Россия на встрече в Вене согласилась на сокращение добычи нефти на период в шесть месяцев начиная с января 2019 года. О конкретных объемах сокращения договоренностей пока нет, уточнил аль-Румхи.

В ближайшие два дня, 6 и 7 декабря, ОПЕК и страны, не входящие в организацию, должны будут принять решение о продлении соглашения о сокращении добычи.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе его встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом в рамках саммита G20 в Аргентине достигнута договоренность продлить период сделки ОПЕК+. «Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение», — сказал Путин. Окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока нет, добавил он.

Reuters позднее сообщал, что между ОПЕК и Россией есть разногласия по объемам сокращения добычи. В частности, источники агентства рассказывали, что от России добиваются сокращения суточной добычи нефти на 250–300 тыс. барр., однако Москва согласна снизить ее максимум на 140 тыс. барр.

Договоренности в рамках мониторингового комитета ОПЕК+ достигнуты на фоне обращения президента США Дональда Трампа к картелю с призывом не сокращать объемы добычи нефти. «Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет и не нуждается в высоких ценах на нефть», — написал в среду Трамп на своей странице в Twitter.