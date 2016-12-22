ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,79 65,85 EUR Нал. 76,78 74,83 USD Бирж. 66,54 -0,28 EUR Бирж. 75,52 -0,28 USD ЦБ. 66,82 +0,38 EUR ЦБ. 75,71 +0,05 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3793,60 -180,54 IMOEX 2445,55 +0,09% RTSI 1153,00 -0,25% Brent 62,83 +0,38% DJIA 25027,07 -3,10% Nasdaq 7158,43 -3,80%
Комитет ОПЕК+ решился на сокращение добычи нефти
Лента новостей
Захарова поспорила с представителем Пашиняна из-за слов помощника Путина 21:41, Политика Митрополит вместо патриарха: как пройдет объединение украинских церквей 21:35, Политика Киев назвал условие отмены военного положения 21:31, Политика «Спартак» упустил победу в четвертьфинале Кубка России по футболу 21:30, Спорт Шипы против липучки: советы исполнителей автотрюков в кино 21:30, РБК и Toyo Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск 21:24, Политика Сбербанк отменил перевод по номеру телефона на кредитную карту 21:23, Финансы При взрыве бензовоза на заправке в Италии погибли два человека 21:00, Общество МИД ответил на высылку из Словакии заподозренного в шпионаже дипломата 20:56, Политика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 20:33, РБК и Белая Дача В Киеве заявили о готовности обменять 89 россиян на 42 украинца 20:33, Политика ФСБ пришла с обысками в администрацию Волоколамского района Подмосковья 20:28, Политика Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году 20:18, Экономика В ЦИК решили скинуться по 35 тыс. на памятник членам избиркомов 20:15, Политика Защита Кокорина и Мамаева обжалует продление ареста 20:05, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 20:00, РБК и Huawei Комитет ОПЕК+ решился на сокращение добычи нефти 19:58, Экономика Киев в два раза увеличил сумму выплат арестованным в России морякам 19:49, Политика Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга 19:41, Финансы Кабмин утвердил правила предоставления данных иностранными инвесторами 19:35, Политика Президент «Лиона» сравнил беспорядки во Франции с обстановкой на Украине 19:30, Общество Кубок России по футболу. «Спартак» — «Урал». Онлайн 19:30, Спорт СК рассказал о смерти в больнице сбежавшего с оружием охранника 19:24, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 19:10, РБК и Philips Почему биткоин подешевеет еще сильнее 19:00, Крипто НАБУ заявило о хищении $8,245 млн у «Укркосмоса» 18:55, Общество СПЧ назвал необъяснимым и позорным арест Льва Пономарева 18:54, Общество Кнопки, колонки и камера-клипса: что за гаджеты создают интернет-компании 18:50, Технологии и медиа 
Комитет ОПЕК+ решился на сокращение добычи нефти
Экономика, 19:58
0
Комитет ОПЕК+ решился на сокращение добычи нефти
Комитет ОПЕК+ в преддверии заседания членов нефтяного картеля рекомендовал сокращение добычи нефти. Речь идет о полугодовом периоде, о конкретных объемах договоренностей пока нет
Фото: Essam Al Sudani / Reuters

Мониторинговый комитет ОПЕК+ достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти. Об этом заявил по итогам встречи в Вене министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи, сообщает Bloomberg.

Комитет ОПЕК+ заседал на уровне министров в преддверии заседания членов Организации стран — экспортеров нефти и должен вынести для стран — участниц картеля рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок.

По словам аль-Румхи, Россия на встрече в Вене согласилась на сокращение добычи нефти на период в шесть месяцев начиная с января 2019 года. О конкретных объемах сокращения договоренностей пока нет, уточнил аль-Румхи.

В ближайшие два дня, 6 и 7 декабря, ОПЕК и страны, не входящие в организацию, должны будут принять решение о продлении соглашения о сокращении добычи.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе его встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом в рамках саммита G20 в Аргентине достигнута договоренность продлить период сделки ОПЕК+. «Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение», — сказал Путин. Окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока нет, добавил он.

Нефтяные качели: почему цены на нефть выросли на 5%, а потом упали
Экономика

Reuters позднее сообщал, что между ОПЕК и Россией есть разногласия по объемам сокращения добычи. В частности, источники агентства рассказывали, что от России добиваются сокращения суточной добычи нефти на 250–300 тыс. барр., однако Москва согласна снизить ее максимум на 140 тыс. барр.

Договоренности в рамках мониторингового комитета ОПЕК+ достигнуты на фоне обращения президента США Дональда Трампа к картелю с призывом не сокращать объемы добычи нефти. «Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет и не нуждается в высоких ценах на нефть», — написал в среду Трамп на своей странице в Twitter.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ОПЕК+ , добыча нефти
Главное
Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск Политика
Материалы по теме
Reuters узнал о готовности ОПЕК терпеть низкие цены на нефть из-за России Экономика
СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter