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СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти
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СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти
Экономика, 05:03
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СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти
Комитет ОПЕК рекомендует министрам сократить добычу нефти на 1,3 млн барр. в сутки от уровня октября, пишут Bloomberg и WSJ. При таком сценарии добыча опустится ниже уровня января этого года
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Рекомендации комиссии не обязательны к исполнению для министерского мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого пройдет в штаб-квартире организации в Вене 6 декабря. Министры обычно принимают другое решение, но мнение о перенасыщенности рынка говорит о том, что картель закладывает основы для сокращения добычи, отмечает Bloomberg.

Эту информацию подтверждает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. «Согласно данным, которыми мы располагаем, сокращение на 1,3 млн барр. в день было бы эффективным для балансировки рынка», — сказал газете источник, посещавший заседание экономического комитета ОПЕК.

«Вопрос в том, как это реализовать и кто в деле», — добавил собеседник WSJ.

По словам источников газеты, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих предлагает участникам ОПЕК+ присоединиться к сокращению добычи. Он предупреждает, что цены на нефть продолжат падение в 2019 году, если не принять меры. +

В октябре добыча странами ОПЕК достигла 32,9 млн барр. в сутки благодаря рекордному росту добычи в Саудовской Аравии. В январе этот показатель был на уровне 32,3 млн барр. в сутки.

ОПЕК будет принимать решение на фоне продолжающегося падения на нефть. Так, в ноябре Brent и WTI потеряли в стоимости более 20%, что стало крупнейшим месячным падением с 2008 года.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ОПЕК+ , добыча нефти
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