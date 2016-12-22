ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,91 66,03 EUR Нал. 76,19 75,25 USD Бирж. 66,52 -0,01 EUR Бирж. 75,74 +0,31 USD ЦБ. 66,45 +0,15 EUR ЦБ. 75,66 +0,27 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4028,50 -1,50 IMOEX 2434,10 -0,29% RTSI 1152,56 -0,14% Brent 62,77 +2,35% DJIA 25827,96 +1,19% Nasdaq 7441,51 +1,53%
Reuters узнал о готовности ОПЕК терпеть низкие цены на нефть из-за России
Лента новостей
Суд прекратил дело о гибели мальчика в сочинской ливневке 16:25, Общество Власти решили поднять цены на парковку в центре Москвы 16:23, Общество Ушаков усомнился в представительности российской делегации в Давосе 16:22, Политика «Тюльпан» и «зеленый позвоночник»: 10 инновационных небоскребов 2018 года 16:20, Недвижимость  У каждой третьей компании в России оказались долги перед налоговиками 16:19, Экономика МВД предложило внести поправки в закон «О полиции» 16:13, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 16:05, РБК и Thomson Reuters Покупать или продавать: почему Ethereum может подешеветь до $40 16:01, Крипто Marriott оплатит пострадавшим от утечки данных новые паспорта 15:57, Общество В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным 15:54, Общество В Общественном совете при Минобороны сочли законным членство Брилева 15:50, Общество Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 15:50, РБК и EXMO Госпогранслужба Украины привела все корабли в боеготовность 15:35, Политика Власти Франции из-за митингов отложили на полгода введение новых налогов 15:27, Политика Полиция Краснодара отказалась возбуждать дело против рэпера Хаски 15:20, Общество Париж 1920-х глазами куратора выставки «Пикассо & Хохлова» 15:19, Стиль За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 15:17, РБК и Barilla Генпрокурор Украины анонсировал новые санкции против россиян 15:13, Политика Госдума призвала мировых политиков осудить Киев за ситуацию в Керчи 15:11, Политика Идея по инвестированию: как заработать на токене SONM 15:11, Крипто В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв 15:00, Общество Всемирный банк разошелся с кабмином в оценках срока ускорения экономики 15:00, Экономика Пермский экс-министр потребовал 10 млн руб. за уголовное преследование 15:00, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 14:59, РБК и Белая Дача Сломанная кирка: что майнинг делает с экологией 14:56, Крипто Россия отказалась сокращать добычу на условиях ОПЕК: чем это грозит 14:40, Quote В Киеве заявили о частичном восстановлении движения судов в Азовском море 14:38, Политика Reuters узнал о готовности ОПЕК терпеть низкие цены на нефть из-за России 14:35, Экономика
Reuters узнал о готовности ОПЕК терпеть низкие цены на нефть из-за России
Экономика, 14:35
0
Reuters узнал о готовности ОПЕК терпеть низкие цены на нефть из-за России
Источники агентства сообщают, что от России требуют сократить добычу на 300 тыс. барр./сутки, но Москва согласна лишь на вдвое меньшее сокращение. Если договориться не удастся, заключение сделки может быть отложено
Фото: Essam Al-Sudan / Reuters

Заключение новой сделки об ограничении нефтедобычи странами ОПЕК и не входящими в картель партнерами (ОПЕК+) может быть отложено из-за позиции России, не желающей снижать добычу так сильно, как от нее требуют, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Три собеседника Reuters в нефтяном картеле и в стране из ОПЕК+ утверждают, что именно позиция России стала основным препятствием для заключения сделки.

«Россия ведет жесткую игру», — сказал один из них.

По данным российских источников Reuters, от России добиваются сокращения суточной добычи нефти на 250–300 тыс. барр., однако Москва согласна снизить ее максимум на 140 тыс. барр.

​«Пока эти основные критерии не будут выполнены, ОПЕК может потерпеть снижение цен на нефть еще какое-то время, если решение о сокращении [добычи] будет отложено на месяц или два», — пояснил один из источников.

3 декабря представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили предупредил, что в случае отказа картеля и его партнеров от ограничения добычи цены на нефть могут упасть до $40 за барр.

​В ноябре 2018 года стоимость барреля нефти марки Brent упала сразу на 21,6%, что стало сильнейшим месячным падением за последние десять лет. Падение цен могло бы оказаться и большим, если 29 ноября стоимость барреля Brent не выросла бы на фоне сообщений, что Россия собирается поддержать планы ОПЕК по сокращению добычи.

3 декабря, в первый день торгов после окончания саммита G20, на котором президент России Владимир Путин и кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман договорились о новом ограничении нефтедобычи, стоимость барреля Brent выросла более чем на 5%. 4 декабря рост нефтяных котировок продолжился, на пике стоимость барреля Brent достигла отметки $63,58, что на 3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Тем не менее цена Brent остается ниже максимума 2018 года — 3–4 октября стоимость барреля превышала $86.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ОПЕК , ОПЕК+ , цены на нефть
Главное
У каждой третьей компании в России оказались долги перед налоговиками Экономика
Материалы по теме
Иран предупредил о падении нефтяных цен до $40 за баррель Экономика
Нефтяные качели: почему цены на нефть выросли на 5%, а потом упали Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter