Reuters узнал о готовности ОПЕК терпеть низкие цены на нефть из-за России

Источники агентства сообщают, что от России требуют сократить добычу на 300 тыс. барр./сутки, но Москва согласна лишь на вдвое меньшее сокращение. Если договориться не удастся, заключение сделки может быть отложено

Фото: Essam Al-Sudan / Reuters

Заключение новой сделки об ограничении нефтедобычи странами ОПЕК и не входящими в картель партнерами (ОПЕК+) может быть отложено из-за позиции России, не желающей снижать добычу так сильно, как от нее требуют, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Три собеседника Reuters в нефтяном картеле и в стране из ОПЕК+ утверждают, что именно позиция России стала основным препятствием для заключения сделки.

«Россия ведет жесткую игру», — сказал один из них.

По данным российских источников Reuters, от России добиваются сокращения суточной добычи нефти на 250–300 тыс. барр., однако Москва согласна снизить ее максимум на 140 тыс. барр.

​«Пока эти основные критерии не будут выполнены, ОПЕК может потерпеть снижение цен на нефть еще какое-то время, если решение о сокращении [добычи] будет отложено на месяц или два», — пояснил один из источников.

3 декабря представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили предупредил, что в случае отказа картеля и его партнеров от ограничения добычи цены на нефть могут упасть до $40 за барр.

​В ноябре 2018 года стоимость барреля нефти марки Brent упала сразу на 21,6%, что стало сильнейшим месячным падением за последние десять лет. Падение цен могло бы оказаться и большим, если 29 ноября стоимость барреля Brent не выросла бы на фоне сообщений, что Россия собирается поддержать планы ОПЕК по сокращению добычи.

3 декабря, в первый день торгов после окончания саммита G20, на котором президент России Владимир Путин и кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман договорились о новом ограничении нефтедобычи, стоимость барреля Brent выросла более чем на 5%. 4 декабря рост нефтяных котировок продолжился, на пике стоимость барреля Brent достигла отметки $63,58, что на 3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Тем не менее цена Brent остается ниже максимума 2018 года — 3–4 октября стоимость барреля превышала $86.