В ООН сообщили об срыве эвакуации иностранцев через КПП «Рафах» в выходные

В ООН сообщили о срыве эвакуации иностранцев из сектора Газа

За минувшие выходные не было зафиксировано переходов людей с двойным гражданством и раненых палестинцев через КПП на границе с Египтом. В ООН связывают это с неспособностью ХАМАС, Израиля и Египта договориться

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Управление по координации гуманитарных вопросов (OCHA) ООН сообщило, что за минувшие выходные не было зафиксировано переходов граждан с двойным гражданством и раненых палестинцев через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом.

«5 ноября, второй день подряд, не было зафиксировано перехода граждан с двойным гражданством или пациентов из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах», — говорится в сообщении OCHA.

Это, как сообщается, связано с неспособностью ХАМАС, Израиля и Египта достичь соглашения по поводу безопасной эвакуации раненых из северной части сектора Газа, указывает управление ООН.

Там не уточнили, смогли ли люди покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» в понедельник, 6 ноября. 2 и 3 ноября границу пересекли более 1100 человек.

Как сообщил позднее телеканал Al Jazeera со ссылкой на погранслужбу сектора Газа, КПП вновь открыт для эвакуации, покинуть сектор будет разрешено иностранцам и людям с двойным гражданством, включенным в египетско-израильский список.

3 ноября израильской армией была атакована машина скорой помощи, которая эвакуировала раненых из сектора Газа. По словам директора больницы Аль Шифа в Газе, в результате удара 15 человек погибли, 60 получили ранения. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что удар был нанесен по машине скорой, которая, по версии израильских военных, использовалась ХАМАС для перевозки боевиков и оружия. Группировка это отрицает.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа.

1 ноября КПП «Рафах» открыли для прохода людей. Газета The Wall Street Journal писала, что по соглашению США, Израиля и ХАМАС, иностранцы, а также тяжелораненые палестинцы смогут покинуть сектор Газа через этот пограничный переход.

На следующий день президент США Джо Байден сообщил об эвакуации части американцев с двойным гражданством. Позднее в Белом доме уточнили, что США эвакуировали более 300 своих граждан из сектора Газа.

5 ноября заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден заявил, что 1 ноября сектор Газа через КПП на границе с Египтом смогли покинуть более сотни британцев. При этом Дауден, а также МИД Польши тогда же сообщили о приостановке эвакуации иностранцев из Газы из-за закрытия КПП.

6 ноября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что все итальянцы, пожелавшие уехать, покинули сектор Газа, его слова приводит агентство ANSA. 3 ноября границу с Египтом перешли 34 француза с семьями, рассказала глава МИД страны Катрин Колонна.