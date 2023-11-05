Белый дом назвал число эвакуированных из сектора Газа американцев

Белый дом: более 300 американцев были эвакуированы из сектора Газа

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США эвакуировали более 300 американцев из сектора Газа, сообщил заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер в интервью телеканалу CBS.

«Благодаря довольно активным переговорам со всеми сторонами, имеющими отношение к этому конфликту, мы смогли законно вывезти более 300 американцев», — сказал он.

При этом часть американцев все еще остается в секторе Газа, отметил Файнер. Он назвал эвакуацию граждан США «главным приоритетом» и заявил, что власти продолжат работать на этим вопросом, «пока каждый желающий уехать американец не сможет это сделать».

Ранее, 2 ноября, Al Jazeera со ссылкой на пограничную службу сектора Газа написала, что около 600 иностранных граждан и людей с двойным гражданством получат разрешение покинуть сектор Газа. Выехать из эксклава смогут 400 граждан США и представители еще 14 стран, в том числе Азербайджана, Южной Кореи, Бельгии и Шри-Ланки, сообщило тогда издание.

В тот же день президент США Джо Байден заявил об эвакуации из сектора Газа 74 американцев с двойным гражданством.