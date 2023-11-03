В ЦАХАЛ объяснили удар по машине скорой помощи ее связью с ХАМАС

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Самолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по машине скорой помощи, которая использовалась палестинской группировкой ХАМАС, сообщила пресс-служба вооруженных сил в телеграм-канале.

«Самолет Армии обороны Израиля <...> нанес удар по машине скорой помощи, которая, как определили силы, использовалась террористической ячейкой ХАМАС», — сказано в сообщении.

В результате, по данным пресс-службы, погибли несколько боевиков ХАМАС. В армии подчеркнули, что нанесли удар в зоне боевых действий.

После начала войны между Израилем и ХАМАС общество Красного Полумесяца неоднократно критиковало действия израильской армии и указывало на то, что удары ЦАХАЛ создают помехи для работы скорой помощи в секторе Газа. 2 ноября организация сообщила, что израильские военные открыли огонь по машине Палестинского Красного Полумесяца в секторе Газа, в результате чего медики получили ранения.