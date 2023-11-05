Более 100 британцев покинули сектор Газа через КПП «Рафах»

В Британии сообщили, что более 100 британцев покинули Газу через КПП «Рафах»

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Более 100 граждан Великобритании смогли покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, сообщил в интервью Sky News заместитель премьер-министра страны Оливер Дауден. Британцы покинули анклав 1 ноября, когда «Рафах» открыли для прохода людей.

По словам Даудена, покинуть Газу через КПП могло большее число людей, однако «Рафах» временно закрыли. В списке тех, кому разрешили выезд из Газы накануне, были около 90 британцев, сообщил он. «Мы работаем над тем, чтобы КПП снова открылся. Я надеюсь, что успешные результаты этой работы будут видны уже сегодня», — заключил зампремьера.

МИД Польши также сообщил, что получил информацию от Израиля и Египта о приостановке эвакуации иностранцев из сектора Газа. «Выезд граждан Польши из него на данный момент невозможен», — говорится в заявлении ведомства.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа.

В последний раз пункт отрывался 1 ноября. В тот же день палестинская группировка ХАМАС опубликовала список иностранных граждан, которым разрешила выйти из сектора Газа через границу с Египтом. В него вошли граждане Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии, а также сотрудники Международного комитета Красного Креста и некоторых неправительственных организаций.