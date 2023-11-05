 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Более 100 британцев покинули сектор Газа через КПП «Рафах»

В Британии сообщили, что более 100 британцев покинули Газу через КПП «Рафах»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Более 100 граждан Великобритании смогли покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, сообщил в интервью Sky News заместитель премьер-министра страны Оливер Дауден. Британцы покинули анклав 1 ноября, когда «Рафах» открыли для прохода людей.

По словам Даудена, покинуть Газу через КПП могло большее число людей, однако «Рафах» временно закрыли. В списке тех, кому разрешили выезд из Газы накануне, были около 90 британцев, сообщил он. «Мы работаем над тем, чтобы КПП снова открылся. Я надеюсь, что успешные результаты этой работы будут видны уже сегодня», — заключил зампремьера.

МИД Польши также сообщил, что получил информацию от Израиля и Египта о приостановке эвакуации иностранцев из сектора Газа. «Выезд граждан Польши из него на данный момент невозможен», — говорится в заявлении ведомства.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа.

В последний раз пункт отрывался 1 ноября. В тот же день палестинская группировка ХАМАС опубликовала список иностранных граждан, которым разрешила выйти из сектора Газа через границу с Египтом. В него вошли граждане Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии, а также сотрудники Международного комитета Красного Креста и некоторых неправительственных организаций.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: новый навык
Теги
КПП сектор Газа Великобритания
Материалы по теме
КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыли для прохода людей
Политика
Антониу Гутерриш приехал на КПП «Рафах» на границе с Газой. Видео
Политика
Байден согласовал с Египтом отправку гумпомощи в Газу через КПП «Рафах»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Как незакрытые потребности вынуждают вас прокрастинировать — Fast Company Pro, 13:20
Рублев в шутку заявил, что больше не хочет играть с Джоковичем Спорт, 13:19
Более 100 британцев покинули сектор Газа через КПП «Рафах» Политика, 13:06
«Исламский джихад» назвал условие освобождения иностранных заложников Политика, 13:03
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 12:55
Латвийский вратарь назвал Овечкина величайшим игроком в мире Спорт, 12:37
Село в Курской области осталось без света и связи после обстрела ВСУ Политика, 12:35
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В Гамбурге отменили 60 рейсов из-за вооруженного мужчины в аэропорту Общество, 12:26
Нетаньяху наказал министра за слова о ядерном ударе по сектору Газа Политика, 12:21
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:12
Менеджер Махачева назвал фейком сообщения о бое с Оливейрой в январе Спорт, 12:09
Как Индия активнее всех наращивает покупки угля из России. Инфографика Экономика, 12:00
Треть бизнесменов конфликтуют с партнерами уже в первый год работы Pro, 11:52
В НХЛ установили рекорд по количеству голов за один игровой день Спорт, 11:42