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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден сообщил об эвакуации части американцев из сектора Газа

Байден: из сектора Газа эвакуировали 74 американца с двойным гражданством
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Свыше 70 американцев с двойным гражданством удалось эвакуировать из сектора Газа, сообщил Байден, отметив при этом, что ситуация остается нестабильной. В ХАМАС ранее заявляли, что дадут покинуть сектор 400 гражданам США
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

В четверг, 2 ноября, из сектора Газа удалось эвакуировать 74 американца с двойным гражданством, заявил президент США Джо Байден на встрече с президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером.

«Сегодня мы освободили 74 американца, имеющих двойное гражданство», — сказал он, отметив, что «эти цифры меняются в реальном времени».

Президент также выразил надежду, что эвакуация продолжится «такими же темпами, если не лучше», добавив при этом, что ситуация остается нестабильной.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, присутствующий на той же встрече, поблагодарил Катар и Египет за помощь в посредничестве.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.

С начала войны между ХАМАС и Израилем почти 1,5 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за авиаударов ЦАХАЛ, сообщали в ООН. В анклаве обостряется дефицит продуктов и предметов первой необходимости. Многие из жителей сектора бежали из северных районов на юг, в сторону границы с Египтом.

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КПП «Рафах» — единственный работающий в настоящее время пропускной пункт на границе Египта и сектора Газа — открыли для эвакуации иностранцев и раненых накануне. 1 ноября КПП прошли по меньшей мере 335 человек с иностранными паспортами и еще несколько десятков раненых палестинцев, передавало AFP.

2 ноября Al Jazeera со ссылкой на пограничную службу сектора Газа сообщила, что примерно 600 иностранным гражданам и тем, у кого есть двойное гражданство, разрешат покинуть сектор Газа. Среди них 400 граждан США и представители еще 14 стран, в том числе Азербайджана, Южной Кореи, Бельгии и Шри-Ланки. Россиян в списке нет.

По словам посла России в Израиле Анатолия Викторова, ХАМАС удерживает в секторе Газа около пяти-шести россиян. По данным израильской стороны, ХАМАС захватил в заложники свыше 200 человек, 138 из которых — иностранные граждане.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден эвакуация сектор Газа ХАМАС Израиль американцы
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