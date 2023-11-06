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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль дал палестинцам четыре часа для эвакуации на юг сектора Газа

ЦАХАЛ дала жителям северных районов Газы четыре часа для эвакуации на юг анклава
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что откроет коридор в южную часть сектора Газа по шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 мск), чтобы жители северных районов могли безопасно эвакуироваться.

«ЦАХАЛ снова разрешит проезд по дороге Салах эд-Дин с 10:00 до 14:00», — написал в соцсети X (ранее Twitter) пресс-секретарь армии Израиля для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.

На территории сектора Газа проживают 2,1 млн человек по состоянию на 2023 год, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook). По оценке ООН на 5 ноября, вынужденно покинули дома в анклаве около 1,5 млн палестинцев.


Накануне израильские военные окружили Газу и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части. В ЦАХАЛ добавили, что остается открытым односторонний коридор на юг для эвакуации мирного населения.

Израильские военные еще 13 октября рекомендовали мирным жителям срочно уехать на юг сектора Газа ради их безопасности, указывая, что боевики ХАМАС используют их как «живой щит». Решение вызвало критику ООН и ВОЗ. ЦАХАЛ неоднократно подчеркивала, что не будет начинать крупную военную операцию в Газе, пока для этого не будут созданы условия.

Теги
массовая эвакуация ЦАХАЛ сектор Газа
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