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Палестино-израильский конфликт ,  
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КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыли для прохода людей

Al Jazeera: на границе Египта и сектор Газа открылся КПП «Рафах»
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
КПП &laquo;Рафах&raquo;
КПП «Рафах» (Фото: Arafat Barbakh / Reuters)

КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыли для прохода людей
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КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыли, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, люди начали пересекать границу для выхода из сектора Газа.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Египет готовится принять до 400 иностранных граждан из сектора Газа через КПП «Рафах». По словам источника, по соглашению США, Израиля и ХАМАС, иностранцам, а также тяжелораненным палестинцам будет позволено покинуть анклав.

1 ноября Египет должен принять около ста палестинцев, но ожидается, что в ближайшие дни их число может вырасти до нескольких тысяч.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа. Власти Израиля еще в начале октября, после нападения ХАМАС, объявили блокаду анклава, пообещав, что там не будет «ни электричества, ни воды, ни топлива» (водоснабжение позже восстановили).

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Израильская сторона не допускала поставки топлива через «Рафах» из опасений, что боевики будут его использовать для запуска ракет. Отсутствие топлива привело к закрытию больниц в Газе на фоне большего количества пострадавших из-за боевых действий, отмечали в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

31 октября The Times of Israel со ссылкой на источник среди официальных лиц США сообщила, что Израиль согласился ежедневно пропускать в Газу сто грузовиков с гуманитарной помощью. По данным The New York Times, это будет включать в себя «ограниченное количество топлива», которое ООН будет распределять по ключевой гуманитарной инфраструктуре, например по больницам. Цель состоит в том, чтобы топливо не попало к ХАМАС, пояснил собеседник газеты.

Теги
сектор Газа Египет Израиль Палестина КПП
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