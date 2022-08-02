Зеленский призвал изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Зеленский указал одесским властям на важность «очищения» пространства от памятников, относящихся к советскому и российскому наследию. Он направил петицию о сносе памятника Екатерины II на рассмотрение городскому совету Одессы

Памятник Екатерине Великой и ее сподвижникам в Одессе (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Власти Одессы должны рассмотреть петицию о замене памятника Екатерине II на статую американского актера Билли Херрингтона, говорится в ответе президента Зеленского на соответствующее обращение, которое набрало достаточное количество голосов для ее рассмотрения главой государства.

«Я обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией», — говорится в ответе Зеленского.

Президент Украины отметил, в письме к одесским властям он указал на важность защиты национальных интересов и проработки вопроса по «очистке общественного пространства» от объектов и памятников, которые относятся к российскому и советскому наследию.

Власти Житомира пообещали демонтировать памятник советскому танку Т-34 в конце апреля, мэр города Сергей Сухомлин сообщил о переносе его в другое место. Глава города заверил, что «не против культуры», однако назвал небезопасным, когда ее «используются для идеологии». Будущее остальных памятников, относящихся к России, примут после возвращения жителей Житомира, пообещал он.

В середине мая в Харькове снесли памятник князю Новгородскому, великому князю Киевскому и Владимирскому Александру Невскому. На опубликованном «Страна.ua» видеозаписи показано, как монумент зацепили тросом и повалили на землю с помощью грузовика. Информации о том, кто снес памятник Алексадру Невскому не было. В апреле в Харбкове снесли памятник Маршалу Георгию Жукову. Как сообщал телеканал «Суспiльне» со ссылкой на главу администрации Немышлянского района города Татьяну Топчий, утром 17 апреля к памятнику подъехали две машины с военными, которые сняли с постамента бюст военачальника и увезли. На самом постаменте был нарисован украинский герб.



Следственный комитет России после этого завел уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК). Предельное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.