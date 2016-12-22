«Коммерсантъ» назвал причину срыва полноценной встречи Путина и Трампа

Из-за переговоров двух президентов мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой, ушли бы на второй план. Такие опасения, по данным газеты, выразил Эмманюэль Макрон

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Григорий Дукор / Reuters)

Полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не состоится из-за того, что против нее выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный европейский дипломатический источник, Макрон «попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи» по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

«Все оказалось банально», — сказал собеседник газеты.

РБК направил запрос в МИД России.

Предложение провести встречу, «например, в Париже» Путин озвучил 23 октября во время встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Юрий Ушаков, помощник президента России, заявил, что Москва и Вашингтон договорились провести «нормальную двустороннюю встречу» двух лидеров. Трамп в тот же день сказал, что переговоры, «вероятнее всего», состоятся. Однако позднее он изменил свою позицию.

«Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Наверное, нет», — заявил Трамп 5 ноября.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитировал «Интерфакс», сказал, что полноценной беседы не будет, президенты «на ногах» обсудят возможность такой встречи.



В Москве говорили, что на встрече президенты могли бы сверить часы по актуальным международным проблемам, в том числе обсудить планы США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В России опасаются, что после этого может начаться новая гонка вооружений. Вашингтон объясняет свои намерения в том числе тем, что Москва нарушает условия соглашения.

Мероприятия по случаю окончания Первой мировой стартовали в Париже 4 ноября, они продлятся восемь дней. Боевые действия прекратились 11 ноября 1918 года подписанием Компьенского перемирия, итоговый Версальский мирный договор был подписан только в следующем году, 28 июня 1919 года.