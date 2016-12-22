В Кремле назвали главную цель встречи Путина и Трампа

Главной задачей Владимира Путина на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обмен мнениями, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Главная цель — это сверить часы. Вы знаете, что у президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями. По-прежнему очень много вопросов, которые касаются стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — сказал Песков. Он отметил, что на повестке также будут российско-американские отношения.

Ранее Дональд Трамп сказал, что его встреча с Путиным обсуждается и может состояться в Париже 11 ноября. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что между Москвой и Вашингтоном достигнута договоренность провести в рамках этих мероприятий «нормальную двустороннюю встречу».

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон передал Владимиру Путину приглашение посетить Вашингтон в следующем году.

В последний раз Путин и Трамп встречались на двустороннем саммите в Хельсинки 16 июля.