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Трамп отреагировал на предложение Путина встретиться в Париже
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Трамп отреагировал на предложение Путина встретиться в Париже
Политика, 23 окт, 23:57
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Трамп отреагировал на предложение Путина встретиться в Париже
По словам американского лидера, «встреча, вероятнее всего, состоится». Идею устроить встречу между США и Россией на высшем уровне в Париже в ноябре, Владимир Путин высказал на встрече с Джоном Болтоном в Москве
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп по просьбе журналистов прокомментировал идею своего российского коллеги Владимира Путина провести двустороннюю встречу в ноябре в Париже. Такое предложение президент России высказал во вторник на встрече с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Отвечая на вопрос журналистов, возможна ли такая встреча в Париже, Трамп сказал: «Возможно». «В настоящее время это обсуждается», — приводит слова Трампа Reuters. «Я думаю, мы, вероятнее всего, встретимся. Она [встреча] еще не подготовлена, но, скорее всего, она состоится», — сказал американский лидер.

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Предложение устроить встречу между российским и американским лидерами в ноябре в Париже на мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, прозвучало со стороны Путина на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который находился в эти дни с визитом в Москве. Болтон в ответ на это заявил, что Трампу «будет очень приятно встретиться» с Путиным.

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Позднее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что между российской и американской сторонами достигнута договоренность провести в рамках этих мероприятий «нормальную двустороннюю встречу» президентов России и США.

11 ноября в столице Франции запланированы торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Оба лидера — и Путин, и Трамп — планируют посетить эти мероприятия в Париже. Последний раз американский и российский лидеры встречались на саммите в Хельсинки 16 июля.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
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