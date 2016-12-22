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Трамп засомневался по поводу встречи с Путиным в Париже
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Трамп засомневался по поводу встречи с Путиным в Париже
Политика, 21:57
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Трамп засомневался по поводу встречи с Путиным в Париже
Дональд Трамп не уверен, что его встреча с Владимиром Путиным состоится в ноябре в Париже. Устроить ее предлагал российский лидер. Ранее Трамп говорил, что такая встреча «скорее всего, состоится»
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters )

Президент США Дональд Трамп не уверен, что будет встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ноябре в Париже. Об этом американский лидер заявил журналистам в понедельник, 5 ноября, сообщает Reuters.

Параллельно Трамп допустил, что его встреча с Путиным может состояться в рамках G20 в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. «Мы будем встречаться на G20, и, возможно, после этого у нас будут встречи», — сказал Трамп журналистам. «Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Наверное, нет», — сказал он.

Ранее Трамп говорил, что его встреча с Путиным в ноябре в Париже на мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, «скорее всего, состоится». Устроить встречу между США и Россией на высшем уровне в ноябре в Париже Путин предложил на встрече с Джоном Болтоном в Москве 23 октября.

Материал дополняется.

 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
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