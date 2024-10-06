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Операция Израиля в Ливане ,  
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Опрос показал долю израильтян, готовых бежать из страны

Опрос Kan: 23% израильтян задумывались об отъезде из-за войны в регионе
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Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Возможность как минимум временного отъезда из-за войны в регионе рассматривали 23% израильтян, две трети (67%) сообщили, что не думали об этом. Страну покинул только 1% жителей, часть уже вернулись обратно
Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press
Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Около четверти израильтян в течение последнего года рассматривали возможность как минимум временного отъезда из страны из-за военных действий, показал опрос компании Kantar Insights, проведенный совместно с телерадиокомпанией Kan.

О том, что они изучали такую возможность, сообщили 23% опрошенных. Они уточнили, что раздумывали уехать, но не сделали этого.

Две трети опрошенных (67%) отметили, что не рассматривали возможность отъезда. Около 1% сообщили, что уезжали, но вернулись в страну или планируют возвращение в ближайшее время.

Оставшиеся 9% респондентов не ответили на соответствующий вопрос или сообщили, что не знают ответа.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Чаще других об отъезде задумывались сторонники оппозиции (к ним принадлежат 36% респондентов). Из тех, кто поддерживает правящую партию, об этом сообщили только 14%.

Израиль с октября 2023 года ведет войну в секторе Газа с палестинской группировкой ХАМАС. Она началась после того, как боевики движения напали на приграничные населенные пункты и захватили заложников. Израиль после начала боевых действий провел мобилизацию резервистов.

ХАМАС поддержали йеменские хуситы, которые начали атаковать в Красном море суда, по их мнению связанные с Израилем. Движение эпизодически предпринимало попытки поразить цели и в самом Израиле, последний в ответ наносил удары по территории Йемена. На стороне палестинцев также выступило ливанское движение «Хезболла», начавшее регулярные обстрелы севера Израиля.

В конце сентября 2024 года Израиль объявил о начале операции «Стрелы севера» против ливанской «Хезболлы». 1 октября началась и наземная операция израильских сил на территории Ливана.

После гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате израильского удара произошло значительное обострение между Израилем и поддерживающим группировку Ираном. Последний вечером 1 октября нанес по стране массированный удар (подобные действия он также предпринимал в апреле, причиной стал израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске). ЦАХАЛ пообещала Ирану «серьезный и значимый» ответ. Тегеран со своей стороны также пообещал ответить, если Израиль решится на это.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль ХАМАС Ливан Иран
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