FA рассказало, почему Израиль «увяз в трясине Газы»

Израильские власти не получили международное одобрение на проведение военных действий в секторе Газа и не представили четкой стратегии; им нужно было обозначить, что война ведется против ХАМАС, а не палестинского народа, пишет FA

Правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, объявив войну ХАМАС в октябре прошлого года, не обозначило четких целей и не выработало общей стратегии, и поэтому «все глубже увязло в трясине Газы», написал в статье для Fireign Affairs израильский журналист и писатель Ари Шавит. Он сотрудничал с Haaretz, The New Yorker, The New York Times и Politico.

ЦАХАЛ начала наземную операцию в секторе Газа после того, как 7 октября 2023 года палестинские боевики напали на приграничные регионы Израиля, одновременно нанося ракетные удары по другим частям государства. В результате в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, еще сотни были взяты в плен.

Шавит пишет, что израильские власти не получили международное одобрение на проведение военных действий в секторе Газа или дипломатическую поддержку. По его мнению, Израиль должен был четко обозначить, что ведет войну против ХАМАС и других террористических групп, поддерживаемых Ираном, а не против палестинского народа, и дать понять, что сражается не только за свою безопасность, но и «освобождение населения Газы от ХАМАС». Стране нужно было достичь согласия с США и НАТО относительно сути войны и того, какими методами она будет вестись, взять на себя обязательства по дипломатическому процессу, а также постараться укрепить связи с арабским миром, подписав мирное соглашение с Саудовской Аравией, уверен он.

Однако Нетаньяху выбрал другой путь, и «самая справедливая война в истории Израиля» рассматривается многими как жестокая и беспощадная, пишет Шавит (по данным ООН, в секторе Газа погибли более 40 тыс. человек, большинство из которых — женщины и дети). По его мнению, власти Израиля сыграли на руку Ирану и ХАМАС.

Израиль называет своими целями возвращение похищенных заложников (по данным властей, в плену у палестинских боевиков остается 101 человек) и уничтожение ХАМАС.

Летом 2024 года, отмечает Шавит, в войне произошел важный поворот: Израиль взял под контроль КПП «Рафах» расположенный в секторе Газа на границе с Египтом, ударил по позициям хуситов в Йемене и убил политического лидера ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране. В середине сентября ЦАХАЛ провела серию беспрецедентных атак против ливанской шиитской группировки «Хезболла» и ликвидировала ее главу Хасана Насраллу и других высокопоставленных командиров, а также объявил о начале ограниченной наземной операции в Ливане.

1 октября Иран осуществил беспрецедентную воздушную атаку на Израиль, назвав ее ответом на гибель Насраллы и бригадного генерала КСИР в ходе удара по Бейруту. По оценке По оценке газеты The Jerusalem Post, Тегеран выпустил около 400 ракет. В Израиле заявили, что действия Ирана будут иметь последствия.