Приведет ли рост ударов Израиля и хуситов друг по другу к новой войне

Йеменские хуситы грозят Израилю возмездием «без красных линий» в ответ на удар по портовому городу Ходейда. Чем опасен виток эскалации и может ли он спровоцировать новую войну, разбирался РБК

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

22 июля лидер йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» (также известное как хуситы) Абдул-Малик аль-Хуси объявил, что атака на Тель-Авив на минувшей неделе ознаменовала начало «пятой фазы» битвы c Израилем. Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам также заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что движение не будет придерживаться никаких красных линий. «Все чувствительные учреждения на всех уровнях станут для нас мишенью», — пообещал он.

Как Израиль и хуситы обмениваются ударами

С октября 2023-го, момента начала войны в сектора Газа, хуситы регулярно наносят так называемые удары солидарности по военным кораблям и коммерческим судам разных стран, следующим через Красное море, — представители движения утверждают, что выбираемые ими цели так или иначе связаны с Израилем. Кроме того, хуситы эпизодически предпринимают попытки поразить цели в самом Израиле.

Очередная подобная атака имела место в ночь на 19 июля — в результате удара БПЛА по зданию в Тель-Авиве погиб мирный житель, 50-летний репатриант из Белоруссии Евгений Фердер, пострадали еще восемь человек. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что боевики при этом использовали модифицированный иранский беспилотник (хуситы наряду с ливанской «Хезболлой» и другими региональными группировками входят в проиранскую «ось сопротивления»).

Открытым остается вопрос, как аппарат сумел пролететь 2 тыс. км и поразить цель в крупнейшем городе Израиля, не будучи перехваченным израильской системой ПВО. Боевики утверждают, что использованный ими дрон невидим для израильских радаров. Предварительные данные расследования ЦАХАЛ свидетельствуют скорее о влиянии человеческого фактора: ВВС Израиля отслеживали БПЛА на протяжении почти шести минут, но сочли его безвредным. Так или иначе, атака на Тель-Авив вновь доказала наличие брешей в высокотехнологичной израильской системе ПВО, утверждает Wall Street Journal. Издание отмечает, что малогабаритные дроны двигаются по трудно предсказуемой траектории и их гораздо сложнее отследить, чем ракеты, двигатели которых оставляют тепловой след.

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20 июля ВВС Израиля нанесли ответные удары по целям в йеменском порту Ходейда, который контролируют хуситы. Вся операция продлилась около трех часов, в ней были задействованы истребители F-15, F-35 и другие. Их точное количество ЦАХАЛ не раскрывает; по данным Al Arabiya, в ударах по Йемену были задействованы 12 самолетов. По данным хуситов, в результате атаки погибли шесть человек, еще свыше 80 получили ранения.

Поскольку израильские ракеты поразили нефтехранилище, в порту начался сильный пожар — даже спустя двое суток, 22 июля, его не удалось его потушить, сообщает портал Arab News. «Пожар, который сейчас полыхает в Ходейде, виден всему Ближнему Востоку, и значение его очевидно. Хуситы атаковали нас 200 раз. Но в первый же раз, когда они причинили вред израильскому гражданину, мы ударили по ним. И мы будем делать это в любом месте, где это может потребоваться», — заявил в день атаки министр обороны Израиля Йоав Галант.

Представитель хуситов предупредил, что «мечтам» израильтян о том, чтобы движение прекратило поддержку палестинцев, «не суждено сбыться», а удар по Ходейде лишь «укрепит решимость йеменского народа». Повстанцы также пригрозили Израилю «мощным» возмездием: уже в воскресенье движение попыталось атаковать Эйлат, но израильская ПВО перехватила выпущенную по городу баллистическую ракету. На этом хуситы, по всей видимости, не планируют останавливаться.

Чем опасна дальнейшая эскалация конфликта

Потенциал для дальнейшей эскалации во многом определит то, как именно будет выглядеть обещанный хуситами акт возмездия, полагает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. При этом ответная акция хуситов навряд ли будет сопоставима по масштабам с массированной атакой дронов и ракет, предпринятой Тегераном в апреле 2024 года в ответ на ликвидацию высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии: боевики «Ансар Аллах» попросту не обладают таким арсеналом. «Но мы видим, что и точечные удары могут оказаться не менее чувствительными, как это произошло в Тель-Авиве. Чем хуситы могут «удивить», так это наращиванием атак на суда в Красном море и Аденском проливе, а также расширением их географии на Средиземное море, используя новые базы и [огневые] точки», — сказал РБК Семенов.

По его мнению, это приведет к нарастанию напряженности в отношениях не столько с Израилем, сколько с США и их союзниками, которые также регулярно наносят удары по позициям хуситов в Йемене (последний удар по все той же Ходейде США и Великобритания предприняли в середине июня). В перспективе дальнейшая эскалация может подтолкнуть США, Британию, Францию и их партнеров к более масштабным действиям в регионе. «Возможно, они перестанут ограничиваться лишь воздушными ударами и перейдут к наземным атакам, чтобы взять под контроль как минимум все побережье Йемена, включая Ходейду, и расположенные вблизи острова, чтобы снизить риск новых атак хуситов и создать там зону безопасности. Это может спровоцировать новую войну и привести к потерям в силах коалиции в самом Йемене, и этот конфликт может разойтись, подобно кругам на воде, на другие государства Аравийского полуострова», — предупредил Семенов.

Хотя периодические запуски дронов и ракет по Эйлату и другим израильским городам будут способствовать как минимум нервозной обстановке, а то и в некоторой степени парализовать жизнь в стране, Израиль навряд ли будет вовлечен в данную операцию, предложил аналитик. При этом не исключено, что Израиль нанесет новые точечные удары по позициям хуситов, если атаки повстанцев по его территории вновь приведут к жертвам.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров заявил в беседе с РБК, что субботний удар Израиля по Йемену ознаменовал собой новый виток эскалации на Ближнем Востоке и обесценил операцию «Страж процветания», проводимую США и их союзниками в Красном море и призванную не допустить разрастания палестино-израильского конфликта в столкновение более широкого регионального масштаба. «Похоже, все идут ва-банк. Это очень опасно. Начнется обмен ударами, и Израиль сделает все, чтобы его удары были больнее. Это ничего не даст, кроме роста рисков», — полагает он.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что хотя хуситов формально и относят к проиранской «оси сопротивления», они не отождествляют себя с Тегераном и действуют во многом самостоятельно. При этом подобная автономия на руку Ирану, считает Семенов. «Через хуситов Тегеран может оказывать серьезное давление на США и Израиль, но при этом выводить иных игроков сопротивления из-под удара, — пояснил эксперт. — Другое дело, если эскалация примет больший масштаб — тогда Ирану придется в это вовлекаться».

Серебров же предположил, что хуситы навряд ли будут действовать в вакууме и к их атакам на Израиль могут примкнуть и другие региональные группировки. Прекращение боевых действий в секторе Газа могло бы поспособствовать разрядке ситуации в регионе, однако застопорившиеся переговоры Израиля с ХАМАС, а также нынешнее обострение не дают повода для оптимизма.