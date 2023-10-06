В Россию вернули тела 60 погибших в зоне военной операции

Киев заявил о передаче ему 64 тел. Обмены телами погибших военных между Украиной и Россией происходят регулярно, в последний раз об этом сообщалось в августе

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Российской стороне передали тела 60 погибших в зоне военной операции на Украине, сообщил РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев.

«Подтверждаю. 60 тел получила российская сторона», — сказал Саралиев.

Украинская сторона 6 октября заявила, что получила тела 64 погибших солдат.

Москва и Киев неоднократно сообщали об обменах пленными и телами погибших в зоне боевых действий. 4 августа Украина получила 44 тела, Россия — 160 погибших. В конце того же месяца украинской стороне отдали тела 84 погибших.

Об обмене пленными Минобороны России в последний раз сообщило в июле. Тогда Россия и Украина вернули по 45 военнослужащих. Глава ДНР Денис Пушилин 4 октября заявил, что в украинском плену остаются около 500 российских военнослужащих. По его словам, что касается украинцев в плену у России — «счет идет на тысячи».