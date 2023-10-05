Путин допустил отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Россия и США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако Москва его ратифицировала, а Вашингтон — нет, указал президент. Он не исключил, что Россия может «повести себя зеркально»

Владимир Путин (справа) (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» допустил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия. <...> США подписали соответствующий <...> договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали», — указал Путин.

Он не исключил, что Москва может «повести себя зеркально». «Теоретически можно отозвать ратификацию, и если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — отметил глава государства.

Говоря о возможном применении Россией ядерного оружия, Путин заявил, что нет необходимости менять военную доктрину страны.

«Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять. Я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой сегодня, допустим, что-то угрожало бы существованию российского государства», — сказал Путин.

Никому «в здравом уме и ясной памяти» не придет в голову применить ядерное оружие против России, уверен он.

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Глава государства предупредил, что ответ России на ядерную агрессию не оставит «шансов на выживание ни у одного противника». «И хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора, потому что с момента обнаружения, старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки мирового океана либо с какой бы то ни было территории, в ответном встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется», — подчеркнул он.

Россия также ответит, если против нее применят даже обычные вооружения, но при этом будет поставлено под угрозу само существование ее как государства, отметил Путин.

Летом 2020 года Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В пункте 19 документа перечислены условия, при которых Россия может применить ядерное оружие: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;

применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В сентябре прошлого года Путин заявил, что «в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий» на территорию России, и обвинил Запад в том, что тот пустил в ход «ядерный шантаж». Он пригрозил использовать все имеющиеся в распоряжении средства при угрозе территориальной целостности страны. «Это не блеф», — предупредил президент. При этом Москва не раз говорила, что никому не угрожает ядерным оружием.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в июле утверждал, что если бы наступление Украины удалось и Киев смог бы занять часть территорий, вошедших в Россию, то Москве пришлось бы пойти на применение ядерного оружия. Таким образом, российские военные, отражающие наступление, «предотвращают мировой конфликт», констатировал он.