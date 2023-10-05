 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин допустил отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Путин: Россия может отозвать ратификацию договора о запрете на ядерные испытания
Россия и США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако Москва его ратифицировала, а Вашингтон — нет, указал президент. Он не исключил, что Россия может «повести себя зеркально»
Владимир Путин (справа)
Владимир Путин (справа) (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» допустил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия. <...> США подписали соответствующий <...> договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали», — указал Путин.

Он не исключил, что Москва может «повести себя зеркально». «Теоретически можно отозвать ратификацию, и если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — отметил глава государства.

Говоря о возможном применении Россией ядерного оружия, Путин заявил, что нет необходимости менять военную доктрину страны.

«Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять. Я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой сегодня, допустим, что-то угрожало бы существованию российского государства», — сказал Путин.

Никому «в здравом уме и ясной памяти» не придет в голову применить ядерное оружие против России, уверен он.

Читайте на РБК Pro
Упражнение «Гопник»: как оратору заставить свой голос звучать убедительно
Есть ли жизнь без Trello и Jira: куда переходят заблокированные россияне
Как крахмал защитит китайские электрокары от претензий чиновников из ЕС
Вы получили в наследство долги. Можно ли от них отказаться

Глава государства предупредил, что ответ России на ядерную агрессию не оставит «шансов на выживание ни у одного противника». «И хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора, потому что с момента обнаружения, старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки мирового океана либо с какой бы то ни было территории, в ответном встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется», — подчеркнул он.

Россия также ответит, если против нее применят даже обычные вооружения, но при этом будет поставлено под угрозу само существование ее как государства, отметил Путин.

Летом 2020 года Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В пункте 19 документа перечислены условия, при которых Россия может применить ядерное оружие:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В сентябре прошлого года Путин заявил, что «в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий» на территорию России, и обвинил Запад в том, что тот пустил в ход «ядерный шантаж». Он пригрозил использовать все имеющиеся в распоряжении средства при угрозе территориальной целостности страны. «Это не блеф», — предупредил президент. При этом Москва не раз говорила, что никому не угрожает ядерным оружием.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в июле утверждал, что если бы наступление Украины удалось и Киев смог бы занять часть территорий, вошедших в Россию, то Москве пришлось бы пойти на применение ядерного оружия. Таким образом, российские военные, отражающие наступление, «предотвращают мировой конфликт», констатировал он.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Путин Валдай ядерная доктрина ядерное оружие ядерные испытания
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил о неизбежности хаоса при отказе от ООН
Политика
Путин ответил на обвинения в предательстве Армении Россией
Политика
Путин заявил о собственном понимании цивилизации у России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 104,79 (+0,49) Инвестиции, 18:18 Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 99,68 (+0,22) Инвестиции, 18:18
Путин пообещал изучить ситуацию с делом Кагарлицкого Политика, 19:07
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 19:02
Цена нефти Brent упала ниже $84 за баррель впервые с 29 августа Инвестиции, 19:02
Путин назвал Одессу «чуть-чуть еврейским» городом Политика, 19:02
Французский фигурист выиграл турнир с запрещенным сальто. Видео Спорт, 18:53
Директора музыкальной школы имени Глиэра арестовали по делу о взятках Общество, 18:40
Путин допустил отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний Политика, 18:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин заявил о неизбежности хаоса при отказе от ООН Политика, 18:36
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 18:30
Российский хоккеист рассказал о реакции в США на его отказ от ЛГБТ-акции Спорт, 18:24
Путин выразил надежду на милосердие Баку к руководству Нагорного Карабаха Политика, 18:23
Киев сообщил о 50 погибших при обстреле села Гроза в Харьковской области Политика, 18:20
ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 3,1% годовых Пресс-релиз, 18:19
Военная операция на Украине. Карта на 5 октября Политика, 18:16