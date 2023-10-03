Кремль исключил проведение ядерных испытаний

Маргарита Симоньян (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Россия не собирается проводить ядерные испытания, дискуссии об этом невозможны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которая заявила о возможности осуществить над Сибирью ядерный взрыв. «Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории термоядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг», — сказала она в программе «ЧТД».

Она заявила тогда, что «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента не согласился с такой оценкой.

«В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор. Я не думаю, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что Симоньян не работает в официальных органах власти, поэтому ее слова «не всегда отображают официальную позицию».

Материал дополняется