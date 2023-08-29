МИД объяснил позицию России по возобновлению ядерных испытаний

Москва в настоящее время не собирается отказываться от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявили в МИД России. Но уточнили: Россия возобновит тестовые взрывы, если первыми это сделают США

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В настоящее время Россия не собирается отзывать свою ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом РБК заявили в МИД России. В том, что за 27 лет договор так и не вступил в силу, в ведомстве обвинили США.

«Это не мы, а Вашингтон продолжает беспрепятственно пользоваться всеми преимуществами создаваемой в рамках пока не вступившего в силу ДВЗЯИ Международной системы мониторинга, но при этом упорно отказывается от ратификации этого договора. Такой вот «миропорядок, основанный на правилах». До бесконечности так продолжаться не может», — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в последние месяцы в российских госструктурах обсуждается возможность отозвать российскую ратификацию ДВЗЯИ. «Логика тут примерно такая: Москва сейчас стремится к полному паритету и симметрии с Вашингтоном во всех сферах, и хоть этот договор еще не вступил в силу, сохранение его ратификации со стороны РФ невыгодно, раз США не предпринимают никаких действий к тому, чтобы последовать ее примеру», — поясняет издание, отмечая, что «вопрос еще глубоко не прорабатывался, и, соответственно, никаких решений на сей счет не принималось».

ДВЗЯИ расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года и вводит запрет на подземные взрывы. Каждое государство-участник этого договора обязуется не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем». Документ был открыт к подписанию в 1996 году. В нем приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. За время, что документ открыт к подписанию, этого так и не произошло. Причина в том, что восемь из 44 стран — Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США — его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Таким образом, единственное ограничение, которое удерживает эти страны от испытаний, — это принятый ими мораторий на такие взрывы. После 1996 года было проведено десять испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели моратории на ядерные испытания) и шесть — КНДР.

«В нынешней постоянно нагнетаемой странами Запада крайне напряженной международной обстановке следует воздерживаться от каких-либо провокаций и спекуляций относительно перспектив возобновления ядерных испытаний применительно к России», — сказали также РБК в МИД России, отвечая на вопрос, при каких условиях Москва будет готова возобновить ядерные испытания. И обвинили США в том, что именно они «запустили маховик гонки ядерных вооружений и продолжают предпринимать действия, совершенно не способствующие ядерному разоружению».

«Важно четко осознавать, что именно США являются единственным государством, применившим ядерное оружие, причем сделано это было против гражданского населения японских городов Хиросима и Нагасаки, — подчеркнули в ведомстве. — Что характерно, именно США сначала выступили инициатором разработки ДВЗЯИ, а затем официально отказались от ратификации этого документа». Россия при этом «проводит последовательную и весьма ответственную линию»: с 1990 года она придерживается одностороннего моратория, а ДВЗЯИ ратифицировала еще в 2000 году.

В ведомстве заявили: «Любые дальнейшие действия на этот счет будут осуществляться в строгом соответствии с интересами национальной безопасности Российской Федерации». И повторили позицию, которую 21 февраля 2023 года в послании Федеральному Собранию изложил Владимир Путин. По его словам, из-за того, что у отдельных видов американского ЯО истекают гарантийные сроки, «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о том, чтобы проводить ядерные испытания. В этой ситуации, сказал российский лидер, Минобороны и «Росатом» «должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, — заверил глава государства, — но если США проведут испытания, то и мы их проведем».

Администрация Джо Байдена свой подход к ДВЗЯИ сформулировала: в «Обзоре ядерной политике» 2022 года: Вашингтон договор поддерживает и привержен тому, чтобы добиваться его вступления в силу; при этом он признает «серьезные проблемы, которые стоят на пути к достижению этой цели». На вопросы РБК о том, собирается ли Вашингтон возобновить ядерные испытания и планирует ли он в ближайшее время ратифицировать ДВЗЯИ, в Госдепартаменте США не ответили.