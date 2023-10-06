WP узнала об отказе Белого дома от требования направить Украине $24 млрд

Байден запросил у конгресса $24 млрд на помощь Украине на 2024 год в августе. Однако, из-за позиции республиканцев, средства не вошли в краткосрочный бюджет США. По данным WP, теперь Белый дом решил пересмотреть «стратегию»

Фото: Zuma / ТАСС

В Белом доме больше не добиваются от конгресса выделения $24 млрд для Украины и теперь решают, как в условиях «неразберихи» в палате представителей США продолжать поддержку Украины, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации президента США, Белый дом еще не определился с новым подходом к увеличению финансирования Украины. Он отметил, что новая стратегия во многом будет зависеть от того, кто станет следующим спикером палаты представителей и какую сделку представители администрации смогут заключить с ним.

3 октября палата представителей США проголосовала за отстранение республиканца Кевина Маккарти от должности спикера. За его отставку проголосовали все конгрессмены от Демократической партии, а также восемь его однопартийцев, которые обвинили Маккарти в принятии законопроекта о бюджете до середины ноября (без помощи Украине).

WP отмечает, что в настоящее время в Белом доме решают, будет ли стратегическим решением попытка настаивать на большом пакете мер для Украины (на весь 2024 год) и избежать необходимости голосовать по каждому дополнительному запросу, или же реализовать меньший, краткосрочный пакет мер.

Источники газеты в американской администрации отмечают, что на данный момент у них достаточно финансов для удовлетворения неотложных потребностей Украины, но неясно, как долго это продлится. «Учитывая непредсказуемость в палате представителей, администрация больше не настаивает на запросе на дополнительное финансирование в размере $24 млрд, который она изначально хотела включить в соглашение о краткосрочном государственном финансировании», — сказал один из собеседников WP.

В то же время источник газеты в Пентагоне выразил обеспокоенность возможными приемниками Маккарти на пост спикера палаты представителей — председателем Юридического комитета палаты Джэимом Джорданом и членом большинства палаты Стивом Скализом. По словам источника, Скализ «имеет историю явной двухпартийности», хотя и признает «угрозу», исходящую от России, в то время как Джордан «снова и снова доказывал», что является сторонником «жесткой линии», с которым трудно участвовать в вопросах внешней политики.

С начала российской военной операции на Украине США и другие западные страны оказывают Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил только военной помощи почти на $44 млрд. В том же месяце президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на помощь Украине на 2024 год.

Выделение этих средств должно было войти в законопроект о краткосрочном государственном финансировании, который конгресс принял 1 октября. Однако из-за позиции республиканцев, в частности уже отстраненного Маккарти, документ был принят без заложенной в нем помощи для Украины. Таким образом Соединенные Штаты смогли избежать шатдауна — приостановления работы госорганов из-за несогласования бюджета.

Решение Вашингтона временно не включать в бюджет средства для поддержки Киева вызвало беспокойство в Европе. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал Bloomberg, что оно «застало врасплох большинство» из тех, кто поддерживает Украину. «Это могло бы вызвать аплодисменты в тех странах, которые не поддерживают Украину или желают ей что-то другое, а не победу», — говорил дипломат.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что Киев не ощущает ослабления поддержки Вашингтона. «Вопрос в том, является ли произошедшее инцидентом или системным явлением. Я думаю, что это был инцидент», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение США временным и заявил, что Вашингтон останется вовлеченным в конфликт Украины и России. Москва осуждает военную помощь Киеву, заявляя, что подобные действия только затягивают конфликт.