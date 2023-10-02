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Военная операция на Украине ,  
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Байден заверит союзников США в продолжении помощи Украине

Bloomberg: Байден позвонит союзникам и заверит их в продолжении помощи Украине
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Военная операция на Украине
США не включили средства на помощь Киеву в бюджет на ближайшие 45 дней, что вызвало беспокойство у союзников страны. Байден намерен позвонить им, чтобы выразить готовность продолжить поддержку Киева, сказали источники Bloomberg
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Американский президент Джо Байден намерен провести телефонный разговор с союзниками Вашингтона, чтобы заверить их в продолжении поддержки США Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это может произойти уже 3 октября.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что предварительной информации о таких переговорах у нее нет.

1 октября президент США Джо Байден после согласования конгрессом утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней без выделения средств на помощь Украине в размере $6 млрд. Таким образом Соединенные Штаты смогли избежать шатдауна — приостановления работы госорганов из-за несогласования бюджета. Финансирование поддержки Киева исключили из временного бюджета по предложению республиканцев, Байден призвал их в дальнейшем не отказываться от помощи Украине.


Решение Вашингтона временно не включать в бюджет средства для поддержки Киева вызвало беспокойство в Европе. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал Bloomberg, что оно «застало врасплох большинство» из тех, кто поддерживает Украину. «Это могло бы вызвать аплодисменты в тех странах, которые не поддерживают Украину или желают ей что-то другое, а не победу», — добавил дипломат.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что Киев не ощущает ослабления поддержки Вашингтона. «Вопрос в том, является ли произошедшее инцидентом или системным явлением. Я думаю, что это был инцидент», — сказал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое решение США временным и заявил, что Вашингтон останется вовлеченным в конфликт Украины и России. Москва осуждает военную помощь Киеву, заявляя, что подобные действия только затягивают конфликт.

Даже этот временный отказ от выделения средств уже оказал влияние на поддержку Киева. В Госдепартаменте сообщили, что были приостановлены контракты в рамках долгосрочных программ помощи. Но пока оказывать ее в краткосрочной перспективе США могут.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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