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Власти объяснили, как сняться с воинского учета живущим за границей

«Объясняем.рф»: живущим за границей для снятия с воинского учета нужно прийти в военкомат
Если живущий за рубежом хочет сняться с воинского учета в России, ему нужно лично прийти в военкомат и подать заявление. В Генштабе ранее сообщали, что постоянно живущие за границей и не состоящие на учете не подлежат мобилизации

Гражданам, которые живут за границей и хотят сняться с воинского учета, нужно лично прийти в военкомат и подать письменное заявление с указанием причины снятия и нового места жительства, сообщает правительственный портал «Объясняем.рф».

Для постановки на воинский учет нужно предпринять те же действия.

22 сентября, на следующий день после объявления в России частичной мобилизации, представитель Генштаба Владимир Цимлянский говорил, что россияне, которые находятся за границей «в краткосрочной поездке» и состоят на воинском учете, могут быть призваны на службу. Граждане, которые постоянно проживают за рубежом и не состоят на воинском учете, мобилизации не подлежат, отмечал он.

Портал «Объясняем.рф» сообщал, что мобилизовать могут россиян, ранее служивших в армии другой страны, если они состоят в запасе Вооруженных сил России и имеют военно-учетную специальность.

После введения частичной мобилизации на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались автомобильные пробки. На фоне потока желающих покинуть Россию власти открыли на пунктах пропусков с этими странами военкоматы. Один из них развернули около пропускного пункта «Караузек» на границе с Западно-Казахстанской областью Казахстана, власти Астраханской области объяснили это тем, что среди направляющихся в сторону Казахстана «масса мужчин призывного возраста».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в вопросе разрешения на выезд из России нужно руководствоваться федеральным законом о мобилизации, по которому стоящие на воинском учете граждане не могут покидать место жительства без справки от военного комиссариата. Позднее он уточнил со ссылкой на Минобороны, что при частичной мобилизации эта норма не применяется.

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4 октября российский Forbes сообщил, что после 21 сентября в течение двух недель из страны выехали 700 тыс. россиян. В Кремле эти данные назвали «уткой».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
военкомат частичная мобилизация заявление учет
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