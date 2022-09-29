Володин заявил об отсутствии запрета на выезд при частичной мобилизации

До этого он, ссылаясь на закон «О мобилизации», заявил, что военнообязанные могут покидать место жительства только с разрешения военкоматов. Теперь же Минобороны уточнило, что сейчас эта норма не применяется, объяснил Володин

Минобороны объяснило, что при частичной мобилизации норма закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о запрете на выезд военнообязанных без разрешения военкомата не применяется. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в четверг он заявил, что, хотя на разных информационных ресурсах опубликованы противоречащие друг другу сведения об ограничениях на выезд, руководствоваться необходимо федеральным законом о мобилизации. Он гласит, что состоящие на воинском учете граждане не могут покидать место жительства без справки от военного комиссариата.

Материал дополняется.