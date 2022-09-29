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Володин заявил об отсутствии запрета на выезд при частичной мобилизации

Володин: передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения
До этого он, ссылаясь на закон «О мобилизации», заявил, что военнообязанные могут покидать место жительства только с разрешения военкоматов. Теперь же Минобороны уточнило, что сейчас эта норма не применяется, объяснил Володин

Минобороны объяснило, что при частичной мобилизации норма закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о запрете на выезд военнообязанных без разрешения военкомата не применяется. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в четверг он заявил, что, хотя на разных информационных ресурсах опубликованы противоречащие друг другу сведения об ограничениях на выезд, руководствоваться необходимо федеральным законом о мобилизации. Он гласит, что состоящие на воинском учете граждане не могут покидать место жительства без справки от военного комиссариата.

Володин напомнил о запрете на выезд для военнообязанных
Политика
Фото:Шах Айвазов / AP

Материал дополняется. 

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