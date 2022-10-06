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В Алтайском крае завершился первый этап мобилизации

Губернатор Алтайского края заявил о завершении первого этапа частичной мобилизации
Регион выполнил поставленные Минобороны задачи первого этапа частичной мобилизации, сказал губернатор
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Алтайский край выполнил план первого этапа частичной мобилизации, сообщил губернатор Виктор Томенко на заседании регионального правительства.

«Задания, которые Министерством обороны, органами управления Вооруженных сил были поставлены перед Алтайским краем по проведению, ну, скажем так, первого этапа частичной мобилизации, выполнены в полном объеме», — заявил Томенко (цитата по ТАСС). Он не уточнил, сколько человек призвали в регионе.

Мобилизация в России проходит с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что планируется призвать 300 тыс. человек, но не уточнил, сколько должно быть мобилизовано в каждом из регионов.

О завершении призыва сообщили власти Орловской и Брянской областей, Тувы, Крыма. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже на следующий день после объявления частичной мобилизации заявил, что в его регионе план «перевыполнен на 254%».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Алтайский край частичная мобилизация
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