Зампред общественной палаты Алтайского края погиб в Донбассе

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 62,51 (-0,03) Инвестиции, 16:02
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 61,37 (+0,48) Инвестиции, 16:02
Постпред России назвал пропагандой заявление 40 стран по Запорожской АЭС Политика, 17:41
Как отличить поддельную сумку от оригинальной. Инструкция Life, 17:29
ЦБ перечислил плюсы «сделки с регулятором» для инсайдеров-нарушителей Инвестиции, 17:28
Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Pro, 17:27
МИД призвал США не препятствовать выдаче виз участникам сессии ООН Политика, 17:27
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 17:27
ЦБ перенес публикацию обзора денежно-кредитной политики на 2023 год Финансы, 17:25
В Сети показали iPhone 14 Pro с установленной iOS 16 Life, 17:24
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В списках пропавших без вести после взрыва в Ереване оказалась россиянка Общество, 17:21
ПСБ поддержит проекты импортозамещения медицинского оборудования Пресс-релиз, 17:08
Скончался автор романа «Заклинатель лошадей» Николас Эванс Life, 17:08
Даниил Медведев связал с плохим воспитанием конфликт с фанатом в Монреале Спорт, 17:07
Зампред общественной палаты Алтайского края погиб в Донбассе Политика, 17:04
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 17:04
Военная операция на Украине ,  
0 

Зампред общественной палаты Алтайского края погиб в Донбассе

Евгений Новиков в начале июля поехал в ДНР волонтером и вскоре пропал. Как сообщили в краевой общественной палате, он попал под обстрел и погиб. Недавно тело опознали, его отправят в Барнаул
Евгений Новиков
Евгений Новиков (Фото: opaltai.ru)

Заместитель председателя общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков найден мертвым в Донецкой народной республике, его опознали в числе погибших при обстреле города Шахтерска 10 июля. Об этом ТАСС сообщил председатель региональной общественной палаты Юрий Шамков.

Со слов Шамкова, Новиков в начале июля впервые отправился в ДНР с волонтерской миссией, а через несколько дней попал под обстрел. «Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали», — сказал он. Тело Новикова на этой неделе доставят в Барнаул.

Шамков сообщил, что предложит посмертно наградить своего заместителя, «это может быть орден за заслуги перед Алтайским краем».

В ДНР сообщили о гибели пяти человек при обстреле Донецка
Политика

После пропажи зампреда общественной палаты его родственники начали поиски, размещая объявления в соцсетях. В них говорилось, что Новиков поехал в Донбасс волонтером от патриотической организации «Наследие». Как пишет «Алтапресс», при этом знакомые Новикова отмечали, что он не впервые находился в зоне боевых действий и проблемы со связью иногда случались. Издание Amic.ru также сообщало со ссылкой на источник в общественной палате, что Новиков несколько раз бывал в зоне проведения российской военной операции в качестве волонтера и часто случались проблемы со связью.

Новиков был заместителем председателя общественной палаты Алтайского края с 2014 года. Он участвовал в ветеранском движении региона, был зампредом правления краевой организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Согласно биографии Новикова на сайте ОП, в 1987–1989 годах он служил в Воздушно-десантных войсках СССР, в том числе в Афганистане, а с 1990 по 2002 год участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и других локальных конфликтах (в том числе на территории других государств)».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алтайский край Общественная палата Донбасс ДНР обстрел Военная операция на Украине
Материалы по теме
На Украине погиб летчик Листопад
Политика
На Украине погиб российский военный журналист
Политика
В ДНР сообщили о трех погибших и 11 пострадавших при обстреле Донецка
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter