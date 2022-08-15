Зампред общественной палаты Алтайского края погиб в Донбассе

Евгений Новиков в начале июля поехал в ДНР волонтером и вскоре пропал. Как сообщили в краевой общественной палате, он попал под обстрел и погиб. Недавно тело опознали, его отправят в Барнаул

Евгений Новиков (Фото: opaltai.ru)

Заместитель председателя общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков найден мертвым в Донецкой народной республике, его опознали в числе погибших при обстреле города Шахтерска 10 июля. Об этом ТАСС сообщил председатель региональной общественной палаты Юрий Шамков.

Со слов Шамкова, Новиков в начале июля впервые отправился в ДНР с волонтерской миссией, а через несколько дней попал под обстрел. «Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали», — сказал он. Тело Новикова на этой неделе доставят в Барнаул.

Шамков сообщил, что предложит посмертно наградить своего заместителя, «это может быть орден за заслуги перед Алтайским краем».

После пропажи зампреда общественной палаты его родственники начали поиски, размещая объявления в соцсетях. В них говорилось, что Новиков поехал в Донбасс волонтером от патриотической организации «Наследие». Как пишет «Алтапресс», при этом знакомые Новикова отмечали, что он не впервые находился в зоне боевых действий и проблемы со связью иногда случались. Издание Amic.ru также сообщало со ссылкой на источник в общественной палате, что Новиков несколько раз бывал в зоне проведения российской военной операции в качестве волонтера и часто случались проблемы со связью.

Новиков был заместителем председателя общественной палаты Алтайского края с 2014 года. Он участвовал в ветеранском движении региона, был зампредом правления краевой организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Согласно биографии Новикова на сайте ОП, в 1987–1989 годах он служил в Воздушно-десантных войсках СССР, в том числе в Афганистане, а с 1990 по 2002 год участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и других локальных конфликтах (в том числе на территории других государств)».