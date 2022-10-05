Власти Орловской области «приостановили» мобилизацию
Мобилизация в Орловской области приостановлена по решению Минобороны, сообщил в прямом эфире «ВКонтакте» губернатор Андрей Клычков.
«Пока команд по линии Минобороны у нас нет, <...> призыв на данный момент, на сегодняшний день не проводится», — сказал он.
По его словам, плана по мобилизации, который нужно выполнить, нет — есть задания от Минобороны по отдельным военно-учетным специальностям. «Конкретное количество человек. Вот то количество человек, которое нам поступило, мы уже выполнили», — объяснил Клычков. В регионе будут ждать дальнейших решений военного ведомства.
Повестки мобилизованным в Орловской области начали раздавать спустя четыре дня после объявления частичной мобилизации. До этого администрация и военкоматы решали организационные вопросы.
Мобилизация в России проходит с 21 сентября. В Минобороны сказали, что планируют призвать 300 тыс. человек. О том, сколько военнослужащих запаса должно быть мобилизовано в каждом из регионов, власти не сообщали.
О завершении мобилизации заявили власти Тувы, Брянской области, Крыма. Глава Чечни Рамзан Кадыров на следующий день после объявления призыва сказал, что в республике план «перевыполнен на 254%».