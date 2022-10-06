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Bloomberg сообщил о проблеме добычи газа на крупнейшем месторождении в ЕС

Bloomberg: из-за землетрясений добыча газа на крупнейшем в ЕС месторождении невозможна
Добыча на Гронингенском газовом месторождении должна быть полностью остановлена к концу года. По данным Bloomberg, несмотря на желание ЕС наладить добычу, местные власти опасаются возобновления землетрясений в этом районе
Фото: Cris Toala Olivares / Getty Images
Фото: Cris Toala Olivares / Getty Images

Гронингенское месторождение в Нидерландах могло бы полностью восполнить дефицит газа в Евросоюзе, однако добыча там невозможна из-за того, что бурение приводило к неоднократным землетрясениям. Об этом сообщает Bloomberg.

Гронингенское газовое месторождение было открыто в 1959 году, поставки газа в Европу начались в 1963-м. Считается, что остаточные запасы газа на месторождении — 2,7 трлн куб. м, накопленная добыча — свыше 1,5 трлн куб. м. Начиная с 1994 года район месторождения пережил более 900 землетрясений магнитудой до 3,6 балла.

По данным Bloomberg, Нидерланды в Гронингене способны добывать примерно на 50 млрд куб. м в год больше, чем в настоящее время, однако из-за позиции местных жителей власти долгое время отказывались от планов увеличения добычи, а недавно объявили о консервации месторождения.

Тем не менее, отмечает агентство, министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Вийлбриф ранее заявил, что его страна не может игнорировать «страдания» других стран Европы, а отсутствие газа «может вынудить нас принять это решение [по увеличению добычи]». Премьер-министр Марк Рютте не исключал использование Гронингена для пополнения запасов, но «только в крайнем случае».

К дальнейшей разработке Гронингенского месторождения призывал и комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он просил Нидерланды пересмотреть решение по закрытию месторождения.

Пресс-секретарь энергетической компании Shell Тим Кезер, которая участвовала в разработке Гронингенского месторождения, сообщил Bloomberg, что Shell «прекрасно осознает» свою ответственность за землетрясения и сотрудничает с властями для усиления безопасности и выплат компенсаций пострадавшим жителям.

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Решение о закрытии месторождения в Гронингене было принято в 2018 году после череды сильнейших землетрясений в районе добычи (толчки доходили до 3,4 балла). К тому моменту на месторождении добывалось около 21,6 млрд куб. м в год, однако уже к началу 2022-го добыча была сокращена до 4,6 млрд куб. м. Полностью прекратить добычу планировалось к концу 2022 года.

Рост цен на энергоресурсы во всем мире продолжается с середины прошлого года. Он усилился на фоне объявленной Россией спецоперации на Украине и введенных европейскими государствами санкций. Москва в ответ перевела все расчеты за газ в рубли и перестала прокачивать газ в страны, которые отказались от предложенной схемы.

В прошлом году Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу и обеспечивала около 45% всех поставок.

Из-за санкций поставки топлива стали невозможными по основным маршрутам из России — газопроводам Ямал — Европа и «Северный поток-1». «Газпром» уточнял, что большинство турбин для прокачки находится на ремонте в Европе, а возвращать их без гарантийных обязательств не имеет смысла. 3 октября на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» была совершена диверсия: из четырех веток газопроводов уцелела только одна. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу по неповрежденной нитке.

Помимо этого страны США и ЕС начали обсуждать потолок цен на российские энергоресурсы. В частности, о необходимости ограничить цены на трубопроводный газ из России говорила в начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как писала Financial Times, по меньшей мере десять стран Европы (в том числе Италия, Польша, Греция) выступили против предложения ограничить цены только на российский газ и настаивали на том, чтобы расширить меру на весь импорт.

Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать решения, противоречащие условиям контрактов.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
энергокризис поставки газа Нидерланды санкции
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