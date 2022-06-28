Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 56,05 (+0,09) Инвестиции, 27 июн, 16:17
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,04) Инвестиции, 27 июн, 16:17
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 09:25
Число ДТП с самокатами в России выросло на 35% Общество, 09:18
Нидерландский министр предупредил об «эффекте домино» при газовом кризисе Экономика, 09:15
Кравцов отверг перенос учебного года в приграничных с Украиной районах Общество, 09:10
Юбки из Вестероса: как H&M доросла до $23 млрд, но не одолела конкурента Pro, 09:09
Брат Хабиба Нурмагомедова вошел в топ-15 рейтинга UFC Спорт, 09:08
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 09:01
Бывшему футболисту «Спартака» продлили дисквалификацию за допинг Спорт, 08:47
Daily Mail узнал о требовании Уоллеса увеличить оборонный бюджет Британии Политика, 08:46
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 08:35
В Приморье нашли пропавшую у горы Пидан группу туристов с детьми Общество, 08:34
В Госдуме предложили лишить злостных нарушителей ПДД скидки на штрафы Общество, 08:25
Роман Ротенберг объяснил, почему ударил соперника клюшкой во время матча Спорт, 08:20
Антонов заявил об угрозе эскалации из-за поставок оружия США Украине Политика, 08:15

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Нидерландский министр предупредил об «эффекте домино» при газовом кризисе

Из-за нехватки газа в Германии с проблемами столкнутся все остальные европейские страны, заявил министр по энергетической политике Роб Йеттен
«Газпром» GAZP ₽296,2 +0,07% Купить
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Если газовый кризис начнется в одной европейской стране, он может быстро распространиться по всей Европе, предостерег в интервью Politico министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен.

Накануне ЕС окончательно одобрил требование заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября текущего года, а в последующие годы держать их заполненными на 90%. Федеральное сетевое агентство усомнилось в возможность добиться 90-процентной заполненности к ноябрю при сохранении поставок по «Северному потоку» на нынешнем уровне.

«Замечательно, если отдельные страны смогут заполнить газовые хранилища к 1 ноября, но если другие не смогут достичь 80% — особенно это касается таких больших стран, как Германия, — необходимо понимать, что эффект домино затронет всю Европу», — заявил Йеттен.

Он подчеркнул, что добыча на Гронингенском газовом месторождении в Нидерландах будет усилена лишь в том случае, если все страны Северной Европы введут третий уровень ЧС по газу и все остальные принятые меры окажутся неэффективными. Разработка месторождения в прошлом вызывала землетрясения, поэтому власти решили минимизировать добычу. «Мы прекратим добычу на Гронингенском месторождении к 2023 или 2024 году. После этого производство газа в стране значительно снизится, — отметил Йеттен. — Все, что мы делаем в Северном море на более мелких месторождениях, не сравнится с тем, что мы делали на Гронингене. Поэтому чистая добыча газа в Нидерландах будет снижаться очень быстро».

На этой неделе министр объявит о планах построить в королевстве две новых АЭС, пишет Politico. В 2024 году Нидерланды совместно с Германией планируют начать совместную добычу газа в Северном море. По словам Йеттена, добываемый там газ меньше воздействует на окружающую среду, чем импортный — из США или с Ближнего Востока.

Газовый кризис в Европе усугубился после того, как «Газпром» в середине июня сократил поставки. В компании объяснили это поздним возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта и технической неисправностью двигателей. Кроме того, некоторые страны отказались от новой схемы по оплате газа, утвержденной российскими властями на фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине.

Германия в марте ввела первый уровень предупреждения режима ЧС в газоснабжении, а 23 июня повысила его до второго. Власти страны не исключили, что Россия полностью перекроет газ. Первый уровень предупреждения действует в Дании и Нидерландах.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Семь негативных установок менеджера по продажам. И как их скорректировать
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ОКР: что это за расстройство и как его лечат
Статьи

Об эффекте домино из-за проблем на фоне нехватки газа в Германии уже предупреждал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. «Если у Германии возникнут проблемы, это также окажет огромное влияние на все другие европейские страны», — сказал он.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
газ Нидерланды

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
G7 рассмотрит возможность ввести потолок цен на российский газ
Экономика
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
Бизнес
Премьер Бельгии заявил об «эффекте домино» из-за проблем с газом в ФРГ
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter