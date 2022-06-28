Нидерландский министр предупредил об «эффекте домино» при газовом кризисе

Из-за нехватки газа в Германии с проблемами столкнутся все остальные европейские страны, заявил министр по энергетической политике Роб Йеттен

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Если газовый кризис начнется в одной европейской стране, он может быстро распространиться по всей Европе, предостерег в интервью Politico министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен.

Накануне ЕС окончательно одобрил требование заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября текущего года, а в последующие годы держать их заполненными на 90%. Федеральное сетевое агентство усомнилось в возможность добиться 90-процентной заполненности к ноябрю при сохранении поставок по «Северному потоку» на нынешнем уровне.

«Замечательно, если отдельные страны смогут заполнить газовые хранилища к 1 ноября, но если другие не смогут достичь 80% — особенно это касается таких больших стран, как Германия, — необходимо понимать, что эффект домино затронет всю Европу», — заявил Йеттен.

Он подчеркнул, что добыча на Гронингенском газовом месторождении в Нидерландах будет усилена лишь в том случае, если все страны Северной Европы введут третий уровень ЧС по газу и все остальные принятые меры окажутся неэффективными. Разработка месторождения в прошлом вызывала землетрясения, поэтому власти решили минимизировать добычу. «Мы прекратим добычу на Гронингенском месторождении к 2023 или 2024 году. После этого производство газа в стране значительно снизится, — отметил Йеттен. — Все, что мы делаем в Северном море на более мелких месторождениях, не сравнится с тем, что мы делали на Гронингене. Поэтому чистая добыча газа в Нидерландах будет снижаться очень быстро».

На этой неделе министр объявит о планах построить в королевстве две новых АЭС, пишет Politico. В 2024 году Нидерланды совместно с Германией планируют начать совместную добычу газа в Северном море. По словам Йеттена, добываемый там газ меньше воздействует на окружающую среду, чем импортный — из США или с Ближнего Востока.

Газовый кризис в Европе усугубился после того, как «Газпром» в середине июня сократил поставки. В компании объяснили это поздним возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта и технической неисправностью двигателей. Кроме того, некоторые страны отказались от новой схемы по оплате газа, утвержденной российскими властями на фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине.

Германия в марте ввела первый уровень предупреждения режима ЧС в газоснабжении, а 23 июня повысила его до второго. Власти страны не исключили, что Россия полностью перекроет газ. Первый уровень предупреждения действует в Дании и Нидерландах.

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Об эффекте домино из-за проблем на фоне нехватки газа в Германии уже предупреждал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. «Если у Германии возникнут проблемы, это также окажет огромное влияние на все другие европейские страны», — сказал он.