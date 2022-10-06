Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Байден выругался во включенный микрофон в беседе с чиновником во Флориде Общество, 06:49
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
МИД Греции назвал открытым вопрос о выплате Германией репараций Политика, 06:35
Премьер ДНР допустил превращение республики в регион-донор Политика, 06:22
Малому бизнесу поднимут порог доходов для права на уплату низких налогов Экономика, 06:00
Синоптик пообещал москвичам солнечную погоду до конца недели Город, 05:49
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 05:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
В МИД назвали «фантазиями» претензии Польши к России о выплате репараций Политика, 05:31
Эксперты сообщили о росте вакансий для врачей и фармацевтов с 21 сентября Общество, 05:00
Посол заявил о давлении Запада на Бразилию из-за санкций против России Политика, 04:43
ФТС сообщила, что россияне стали чаще незаконно вывозить деньги за рубеж Финансы, 04:31
SpaceX вывела на орбиту новую группу из 52 интернет-спутников Starlink Технологии и медиа, 04:13
Власти Таллина откажутся от новогоднего салюта на фоне энергокризиса Экономика, 04:02
КНДР после нового пуска своих ракет заявила об угрозе со стороны США Политика, 03:12
Политика ,  
0 

МИД Греции назвал открытым вопрос о выплате Германией репараций

МИД Греции: вопрос о выплате военных репараций Германией остается открытым
Глава МИД Греции Дендиас назвал принципиальным вопрос о выплате репараций за военные преступления в годы двух мировых войн и счел, что его решение «будет выгодно для всех вовлеченных стран и ЕС»
Фото: LUONG THAI LINH / EPA / ТАСС
Фото: LUONG THAI LINH / EPA / ТАСС

Вопрос о выплате Германией репараций за военные преступления в годы двух мировых войн остается открытым для греческого правительства и греческого общества. Об этом заявил глава МИД Греции Никос Дендиас в Варшаве после встречи со своим польским коллегой Збигневом Рау, передает Kathimerini.

«И его решение [вопроса о репарациях], которое, в первую очередь, является принципиальным, я считаю, будет выгодно всем вовлеченным странам и ЕС», — подчеркнул Дендиас.

Ранее о планах потребовать репараций за годы Второй мировой войны говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, Германия должна возместить стране ущерб из-за «чувства несправедливости».

Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский еще в начале сентября назвал новую сумму, которую Германия должна выплатить Польше, — 6,2 трлн злотых или около $1,3 трлн. Он счел, что указанная сумма «полностью приемлема» для экономики Германии и «не обременит» ее. Качиньский пояснил, что значительную часть суммы составляет «компенсация за гибель более 5,2 млн польских граждан».

Позднее польский сейм принял резолюцию о выплате репараций, в которой призвал немецкое правительство «безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам».

Авторы документа подчеркнули, что Польша никогда не получала компенсаций от Германии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке
Статьи
Pro
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Статьи
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Какие технологии необходимы отделу закупок в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы

Рау 3 октября парафировал дипломатическую ноту в адрес МИД Германии с требованием возместить ущерб, причиненный «в результате агрессии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах». Страна оценила его примерно в $1,5 трлн.

Бербок отклонила требование. Она отметила, что Германия несет свою «историческую ответственность без каких-либо «но» и «если», но при создании Евросоюза были созданы правовые основы, позволившие с юридической точки зрения решить вопрос о репарациях». Глава МИД Германии подчеркнула, что вопрос о выплате репараций Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, «закрыт».

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Греция Германия репарации
Материалы по теме
Глава МИД Германии назвала «закрытым» вопрос о выплате репараций Польше
Политика
Польша подписала ноту к Германии с требованием репараций
Политика
Сейм Польши принял резолюцию с требованием репараций от Германии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter