МИД Греции назвал открытым вопрос о выплате Германией репараций

Глава МИД Греции Дендиас назвал принципиальным вопрос о выплате репараций за военные преступления в годы двух мировых войн и счел, что его решение «будет выгодно для всех вовлеченных стран и ЕС»

Фото: LUONG THAI LINH / EPA / ТАСС

Вопрос о выплате Германией репараций за военные преступления в годы двух мировых войн остается открытым для греческого правительства и греческого общества. Об этом заявил глава МИД Греции Никос Дендиас в Варшаве после встречи со своим польским коллегой Збигневом Рау, передает Kathimerini.

«И его решение [вопроса о репарациях], которое, в первую очередь, является принципиальным, я считаю, будет выгодно всем вовлеченным странам и ЕС», — подчеркнул Дендиас.

Ранее о планах потребовать репараций за годы Второй мировой войны говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, Германия должна возместить стране ущерб из-за «чувства несправедливости».

Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский еще в начале сентября назвал новую сумму, которую Германия должна выплатить Польше, — 6,2 трлн злотых или около $1,3 трлн. Он счел, что указанная сумма «полностью приемлема» для экономики Германии и «не обременит» ее. Качиньский пояснил, что значительную часть суммы составляет «компенсация за гибель более 5,2 млн польских граждан».

Позднее польский сейм принял резолюцию о выплате репараций, в которой призвал немецкое правительство «безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам».

Авторы документа подчеркнули, что Польша никогда не получала компенсаций от Германии.

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Рау 3 октября парафировал дипломатическую ноту в адрес МИД Германии с требованием возместить ущерб, причиненный «в результате агрессии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах». Страна оценила его примерно в $1,5 трлн.

Бербок отклонила требование. Она отметила, что Германия несет свою «историческую ответственность без каких-либо «но» и «если», но при создании Евросоюза были созданы правовые основы, позволившие с юридической точки зрения решить вопрос о репарациях». Глава МИД Германии подчеркнула, что вопрос о выплате репараций Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, «закрыт».