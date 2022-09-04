Польша направит Германии ноту с приглашением на переговоры о репарациях
Власти Польши пригласят Германию к переговорам о репарациях за потери во время Второй мировой войны дипломатической нотой, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Его слова приводит канцелярия премьера в Twitter (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).
«Мы направим дипломатическую ноту Германии и пригласим ее к переговорному процессу. Мы будем добиваться этого на всех возможных форумах, всеми возможными путями», — заявил Моравецкий.
По его словам, чтобы примирение Варшавы и Берлина было образцовым, Польше необходима эта компенсация, иначе между польским и немецким народами «всегда будет чувство несправедливости».
В 2017 году специальная комиссия польского сейма по репарациям оценила нанесенный стране за годы Второй мировой войны ущерб от Германии в $48,8 млрд. В следующем году требуемую сумму выплат увеличили до $850 млрд, а затем снизили до $543 млрд. В итоге польские власти решили пересчитать сумму репараций «по новой технологии».
Несмотря на то что немецкие власти признают ответственность за Вторую мировую войну, они неоднократно отказывали Польше в репарациях, ссылаясь на резолюцию польского сейма от 1953 года. В том документе Варшава заявляла, что ФРГ исполнила все обязательства по компенсации ущерба. Кроме того, в 1991-м Берлин выплатил еще €1,3 млрд в рамках соглашения о добрососедстве.
Польский министр обороны Мариуш Блащак в 2019-м говорил, что решение сейма в 1953-м не было суверенным, и обвинил в отсутствии компенсаций Россию.
1 сентября глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский озвучил новую сумму, которую Германия должна выплатить Польше, — 6,2 трлн злотых или около $1,3 трлн. Он заявил, что указанная сумма «полностью приемлема» для экономики Германии и «никоим образом не обременит» ее. Качиньский пояснил, что значительную часть суммы составляет «компенсация за гибель более 5,2 млн польских граждан».