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Антонов предупредил, что удар по ДНР и ЛНР сделают США стороной конфликта

Антонов: возможность ударов Киева по ЛНР и ДНР приближают США к опасной грани

США подходят к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», — заявил Антонов.

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Заявление Антонова стало ответом на слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее Блинкен заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР и в Херсонской и Запорожской областях не меняют сути конфликта. Вашингтон намерен и дальше поставлять Киеву вооружение, чтобы Украина могла вернуть контроль над утраченной территорией.

Агентство Reuters сообщило, что в ближайшие дни США дополнительно отправит в Украину пакет военной помощи на $1,1 млрд. В него среди прочего войдут РСЗО HIMARS и средства борьбы с боевыми дронами.

Вчера в ЛНР, как и в ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины завершились референдумы о вхождении в состав России. В трех регионах — ДНР, ЛНР и подконтрольной части Запорожской области — за вхождение в состав России проголосовали более 90% участвовавших избирателей, в Херсонской области «за» проголосовали 87%.

Власти России, в том числе президент Владимир Путин, еще до начала голосования заявляли, что примут решение жителей регионов.

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