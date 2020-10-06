Президент Киргизии допустил отмену итогов парламентских выборов

Сооронбай Жээнбеков (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключил, что итоги выборов в парламент республики могут быть отменены. Об этом заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, передает портал 24.kg.

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов», — сказала она.

По словам Стамалиевой, президент находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Жээнбеков постарается вернуть страну в правовое русло, в первую очередь, как отметила пресс-секретарь, это касается результатов выборов в парламент.

«Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан», — добавила она.

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