Президент Киргизии согласился встретиться с партиями на фоне протестов

После парламентских выборов в Киргизии в Бишкеке началась акция протеста, которая переросла в столкновения с силами правопорядка. Проигравшие партии требуют отмены результатов выборов и повторного голосования

Сооронбай Жээнбеков (Фото: president.kg)

После разгона массовой акции протеста в Бишкеке, сопровождавшейся столкновениями с силами правопорядка, президент страны Сооронбай Жээнбеков назначил на 6 октября встречу с лидерами политических партий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Киргизии.

«Президент Сооронбай Жээнбеков завтра, 6 октября, встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в парламентских выборах», — говорится в сообщении.

Встреча запланирована на 11:00 по местному времени (8:00 мск).

Выборы в парламент состоялись 4 октября, из 16 участвующих в них партий 7-процентный барьер преодолели четыре. За депутатские мандаты в Жогорку Кенеш, однопалатный парламент республики, боролись 1,9 тыс. кандидатов от 16 партий, всего в парламенте 120 мест, голосование проходило на 2475 избирательных участках. Право голоса в Киргизии имеют 3,5 млн избирателей, из которых 32,6 тыс. находятся за рубежом, уточнили в ЦИК республики.