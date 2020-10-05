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Президент Киргизии согласился встретиться с партиями на фоне протестов

После парламентских выборов в Киргизии в Бишкеке началась акция протеста, которая переросла в столкновения с силами правопорядка. Проигравшие партии требуют отмены результатов выборов и повторного голосования
Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: president.kg)

После разгона массовой акции протеста в Бишкеке, сопровождавшейся столкновениями с силами правопорядка, президент страны Сооронбай Жээнбеков назначил на 6 октября встречу с лидерами политических партий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Киргизии.

«Президент Сооронбай Жээнбеков завтра, 6 октября, встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в парламентских выборах», — говорится в сообщении.

Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Встреча запланирована на 11:00 по местному времени (8:00 мск).

Выборы в парламент состоялись 4 октября, из 16 участвующих в них партий 7-процентный барьер преодолели четыре. За депутатские мандаты в Жогорку Кенеш, однопалатный парламент республики, боролись 1,9 тыс. кандидатов от 16 партий, всего в парламенте 120 мест, голосование проходило на 2475 избирательных участках. Право голоса в Киргизии имеют 3,5 млн избирателей, из которых 32,6 тыс. находятся за рубежом, уточнили в ЦИК республики.

Акция протеста в Бишкеке против результатов выборов. Видео
Политика

Акция протеста началась еще днем 5 октября, а вечером силовики зачистили главную площадь Бишкека от демонстрантов, при этом полиция применяла водометы и светошумовые гранаты. По данным издания 24.kg, всего на площади собрались около 6 тыс. демонстрантов.

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После зачистки начались столкновения протестующих с правоохранителями. По информации Минздрава страны, 16 человек получили медицинскую помощь в больницах. В столкновениях ранение в ногу получил бывший пресс-секретарь президента республики, депутат парламента Жанар Акаев, сообщило АКИpress. Среди пострадавших есть также милиционеры. 

Протестующие сожгли машину патрульной службы. «Агрессивная толпа ломает брусчатку с тротуаров и кидает камни в силовиков», — отмечает 24.kg. Сотрудники правоохранительных органов продолжили разгонять толпу слезоточивым газом.

На акцию протеста вышли поддерживающие 11 не прошедших в парламент партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

В Бишкеке при разгоне митингующих применили водометы и шумовые гранаты
Общество
Участники акции протеста в Бишкеке&nbsp;против итогов парламентских выборов

Автор
Владислав Гордеев
акции протеста Киргизия президент
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Акция протеста в Бишкеке против результатов выборов. Видео
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