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Общество ,  
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В Бишкеке на фоне протестов начались проблемы с сотовой связью

В столице Киргизии во время протестов из-за парламентских выборов клиенты крупнейших сотовых операторов стали жаловаться на проблемы с мобильной связью и интернетом. Об этом пишут AKIpress и 24.kg.

По данным 24.kg, затруднения возникли у тех, кто использует MegaCom, O! и Beeline. В MegaCom и O! пояснили, что проводят профилактические работы.

Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж
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В Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не преодолели 7% барьер и не прошли в парламент республики (из 16 барьер преодолели только четыре). Митингующие требуют провести повторное голосование, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретится 6 октября с лидерами всех партий, которые участвовали в выборах.

Силовики начали разгонять несанкционированные акции с использованием спецсредств: водометов и светошумовых гранат. В больницы города доставили более 100 пострадавших, из них несколько десятков — сотрудники правоохранительных органов.

Бишкек Киргизия протесты сотовая связь
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