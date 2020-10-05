После столкновений в Бишкеке в больницах оказались более 100 человек

Взрыв на центральной площади города во время митинга в Бишкеке (Фото: Абылай Сарылаев / ТАСС)

В результате столкновений демонстрантов силами правопорядка в Бишкеке в больницы города доставлено более 100 человек, причем около 40 из них — милиционеры, сообщает Sputnik-Киргизия.

В реанимации, по предварительным данным, находятся не менее четырех человек. Митингующие бросают в милиционеров камни и коктейли Молотова, те отвечают им слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

После информации о том, что машины скорой помощи занимаются снабжением милиции, произошло несколько нападений на медицинские бригады. Женщина-фельдшер получила ранение камнем и госпитализирована, сообщает 24.kg.

«Девушка в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в отделение нейротравмы БНИЦТиО», — сообщили изданию в Центре экстренной медицины.

«Мы потеряли две бригады, они не выходят на связь. Нам разбили шесть машин. Это только те, которые приехали на станцию. Мы заклеили скотчем окна», — рассказал главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.